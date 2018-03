M5s | cresce la fronda contro Di Maio L' obiettivo? E' quello di bruciarlo

Casaleggio : "Partiti moribondi - il M5s continuerà a crescere" - : Il presidente della piattaforma Rousseau ha scritto un intervento sul Washington Post, in cui definisce il Movimento "la prima grande compagine politica digitale al mondo"

Sondaggi politici elettorali : M5s cresce ancora dopo le elezioni - ribasso PD Video : Le elezioni politiche dello scorso 4 marzo [Video] sono state archiviate. A distanza di un paio di settimane, l’istituto Piepoli ha deciso di interpellare nuovamente i cittadini, chiedendo loro cosa voterebbero. I risultati sono rimasti pressoché invariati, ma c’è un dato che colpisce particolarmente, ovvero l’ulteriore crescita del Movimento 5 Stelle. I pentastellati si sono aggiudicati un terzo dei voti alle urne, ma la loro percentuale è in ...

Elezioni 2018 : M5s e Lega continuano a crescere - Pd e Forza Italia in caduta libera : Gli ultimi sondaggi condotti da Swg rilevano un calo di consensi per il centrosinistra e per Forza Italia. Stando alle ultime rilevazioni, Liberi e Uguali non entrerebbe in parlamento attestandosi al 2,8%, M5S sarebbe sempre primo partito al 34,5%, la Lega sfonderebbe il tetto del 20% attestandosi al 22, 3 (+4,9% rispetto al 4 marzo), mentre Forza Italia crollerebbe al 10,5%.Continua a leggere

M5s : Tridico - Sud cresce solo con aiuto di Stato : Roma, 13 mar. (AdnKronos) – ‘Tutti i più grandi Paesi, dagli Usa alla Corea, hanno iniziato la fase di sviluppo attraverso lo Stato. Se questo lo ignoriamo e continuiamo a dire che oggi domina la cultura del mercato a tutti i costi, e diciamo che al Sud lo sviluppo prima o poi arriverà, siamo ingenui e maliziosi”. Lo ha detto Pasquale Tridico, indicato da Luigi Di Maio come ministro del Lavoro di un possibile governo M5S, in ...

Presidenze Camera e Senato - cresce l’ipotesi di un accordo tra M5s e Lega : Il leader del Carroccio Salvini: «Gli incarichi vadano ai partiti vincitori». Un accordo tra M5S e Lega potrebbe tuttavia portare Danilo Toninelli a Palazzo Madama e Giancarlo Giorgetti a Montecitorio (oppure il giornalista Emilio Carelli, M5S, nel qual caso Calderoli sarebbe scelto come presidente del Senato) ...

M5s - Di Maio ai neoeletti : 'Cresceremo ancora - è inesorabile' : "Benvenuti nella 28esima legislatura della Repubblica, fatevi un applauso. Nelle ultime elezioni abbiamo ottenuto circa il 32% dei consensi, ma il M5s è destinato a crescere ancora: è un dato di fatto ...

'M5s ha stravinto - destinati a crescere' - Di Maio ai neoeletti M5s - : Roma, 9 mar. , askanews, 'Non solo abbiamo vinto, abbiamo stravinto, è stato un trionfo e siamo destinati a crescere'. Luigi Di Maio da la carica ai neoeletti nel primo incontro all'Hotel Parco dei ...

M5s cresce alla Camera nella seconda proiezione : Arriva anche la seconda proiezione La7/Swg per la Camera , basata sul 35% del campione di sezioni scrutinate. Anche in questo caso, così come era accaduto per il Senato, i dati si stabilizzano, pur ...

Cresce Pil e cala debito; M5s presenta squadra governo; Latina - Minniti : Troppe sottovalutazioni : L'Istat conferma le stime positive del governo e certifica che il prodotto interno lordo italiano e' cresciuto dell'1,5% nel 2017. 'Sono dati molto incoraggianti per la nostra economia, non solo perche' confermano una crescita finalmente rilevante' ma anche perche' 'cala il debito pubblico', commenta il premier Paolo Gentiloni che raccomanda alle forze politiche di non ...

Ultimi sondaggi politici elettorali : Pd mai così giù da anni - M5s cresce : Ultimi sondaggi politici elettorali (13 FEBBRAIO 2018) – PD IN PICCHIATA, M5S PRIMO PARTITO Siamo alle ultime intenzioni di voto prima del giorno delle elezioni, con i sondaggi elettorali di EMG per Tg La7. Il silenzio elettorale partirà fra pochi giorni, due settimane prima del 4 marzo. Questa è dunque l’ultima settimana in cui vedremo dei dati ufficiali sui sondaggi politici elettorali per le elezioni Politiche 2018. Da lì in poi, ...

Sondaggi Elezioni 2018/ M5s al 26% : cresce CasaPound e crolla il Pd di Renzi : Sondaggi Politici Elettorali, campagna verso le Elezioni 2018: centrodestra va oltre il 38% ma non vi è maggioranza assoluta alla Camera. Calo Pd e M5s, cresce CasaPound(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 13:50:00 GMT)

Elezioni - è corsa al voto utile : il centrodestra cresce al Nord - il M5s al Sud. E 69 collegi decidono se ci sarà maggioranza : Il Nord dominato dal centrodestra con sempre meno eccezioni. Le cosiddette Regioni rosse ridotte a un ultimo, valoroso, fortino di resistenza del Partito democratico. Il Sud, infine, un enorme campo di battaglia in cui ogni voto strappato dalle destre ai Cinquestelle e dai Cinquestelle alle destre può essere decisivo per accendere il jackpot completo o al contrario fermare l’onda cavalcata da Berlusconi, Salvini, Meloni e dai loro ...

Sondaggi - il caso rimborsi del M5s? Fa guadagnare voti : +0 - 3%. Pd cala - Fi cresce : larghe intese senza maggioranza : Il caso rimborsi? Non sembra nuocere al Movimento 5 stelle. Anzi nella settimana in cui è esploso lo scandalo dei parlamentari che annullano i bonifici al fondo per le piccole e medie imprese, il Movimento guidato da Luigi Di Maio guadagna voti. Secondo il Sondaggio di Index, realizzato per Piazzapulita su La7, il 27,6% degli elettori sarebbero intenzinoati a votare per il M5s alle politiche del prossimo 4 marzo. Una settimana fa, quando il caso ...

