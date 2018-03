: Il Fondo monetario boccia le proposte fiscali in deficit (reddito di cittadinanza e flat tax) di #Lega e #M5s e dif… - ilfoglio_it : Il Fondo monetario boccia le proposte fiscali in deficit (reddito di cittadinanza e flat tax) di #Lega e #M5s e dif… - PediciniM5S : Il #M5S boccia la lista dei #PIC: ancora troppo presenti #gas e #CombustibiliFossili e nella lista è presente anche… - NotizieIN : M5S boccia ipotesi Romani al Senato -

"Vogliamo dare il via a questa legislatura, per questo ci siamo confrontati e continueremo a farlo con tutte le forze politiche. Allo stesso tempo però non veniamo meno ai nostri principi, per cui non voteremo persone condannate o sotto processo. Gli italiani hanno bisogno di risposte ai loro problemi, concentriamoci su quello". Così i capigruppo M5S di Camera e, Giulia Grillo e Danilo Toninelli,no l'dell'azzurro Paoloalla presidenza del.(Di mercoledì 21 marzo 2018)