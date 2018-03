Luigi Di Maio | lo sfregio a Silvio Berlusconi | no a contatti telefonici | la notizia

Luigi Di Maio - la poltronissima per chiudere la bocca al rivale Fico : gli offre la presidenza della Camera : Roberto Fico e tutta la sua corrente di ortodossi grillini alla fine hanno avuto ragione. Per l'ex presidente della commissione di Vigilanza Rai ha pagato l'idea di mostrarsi infuriato a Rimini, ...

Gene Gnocchi telefona a Luigi Di Maio : “Un accordo lo dovete trovare. Basta pretese assurde”. Ecco i i consigli del comico : La surreale telefonata di Gene Gnocchi a Luigi Di Maio nella copertina di Di Martedì (La7) “Pronto Giggino, sì sono Gene. Io non voglio certo sminuire il tuo ruolo di leader politico: anche se domenica al Cosmoprof ti hanno scambiato per un manichino dell’Oviesse tu rimani il leader politico, però se mi dai l’incarico di tenere l’agenda tu la devi rispettare. Ieri per esempio dovevi trattare la presidenza delle camere con Salvini. Un ...

Luigi Di Maio - la farse dei ministri prima del voto : che fine gli farà fare : Le trasforazioni del Movimento Cinque stelle non finisco mai. Da quando Beppe Grillo ha ufficialmente archiviato la 'stagione vaffa', per Luigi Di Maio è partita una sorta di via libera a rimangiarsi ...

Luigi Di Maio - la figuraccia della senatrice Simona Nocerino - eletta con 57 voti : 'È la nostra idea di democrazia' : 'Mi sento emozionata come al primo giorno di scuola', ha subito commentato la neosenatrice del Movimento Cinque Stelle Simona Nocerino , eletta in Lombardia. Tra i primissimi parlamentari grillini a ...

"Cinque anni fa viveva in famiglia - ora potrebbe essere il nuovo premier". Nyt dedica un reportage a Luigi Di Maio da Pomigliano : "Cinque anni fa viveva in famiglia, ora potrebbe essere il nuovo premier italiano". Il New York Times dedica un lungo reportage a Luigi Di Maio dalla sua città natale, Pomigliano d'Arco, dove il capo politico del Movimento 5 Stelle è stato accolto trionfalmente dopo il successo alle elezioni del 4 marzo."Migliaia di sostenitori adoranti hanno cantato 'Pres-i-dente' e 'Lu-i-gi' e hanno offerto al loro ragazzo un mazzo di fiori ...

M5s - Beppe Grillo e l'ultimo siluro contro Luigi Di Maio : 'Finita l'epoca dei vaffa non comincia quella degli inciuci' : 'Non assisterete a una mutazione genetica del movimento. l'epoca del vaffa è finita, ma quella degli inciuci non comincerà'. Beppe Grillo , dopo aver mandato un chiaro segnale politico togliendo il ...

Luigi Di Maio - nel M5S scoppia la guerra contro il candidato premier : la fronda per farlo fuori : Non c'è solo il Partito democratico a fare i conti con il clima da 'resa dei conti' dopo il voto del 4 marzo. Anche chi vanta di aver vinto le elezioni, vedi il Movimento Cinque Stelle, ha i suoi ...

Luigi Di Maio fa lo sbruffone : 'Gli altri partiti? Li facciamo impazzire con il sorriso' : Sono molto fiducioso, perché una forza politica così, con queste dimensioni, è difficile metterla all'angolo', premette. Dunque, la battuta irriverente verso gli altri partiti: 'Come vedete, sono gli ...

Gianni Letta in missione al Quirinale : così può convincere Sergio Mattarella a fare un governo senza M5s e Luigi Di Maio : La tensione tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi resta altissima, col secondo che teme che il primo possa sfasciare l'alleanza di centrodestra pur di formare un governo, magari col M5s. 'Caro Matteo,...

Pietro Grasso - il retroscena sulla telefonata con Luigi Di Maio : la più lunga - 12 minuti : Fin dove ci si può spingere pur di mendicare un posto di governo. I retroscena sul giro di telefonate di Luigi Di Maio ai leader degli altri partiti rivelano, fonte il Giornale , come il colloquio più ...

"Io - Lenin e Luigi Di Maio" - Orietta Berti racconta il suo lato nascosto : L'usignolo di Cavriago, ovvero Orietta Berti, è una delle cantanti italiane più amate di sempre ma non tutti sanno che, dietro l'aria della tranquilla signora emiliana, si cela una donna da sempre impegnata ed interessata alla politica, come rivela lei stessa sulle pagine de La Nazione.Sono sempre stata così. Forse certi intervistatori interessati di più alla paesanotta che alla cantante hanno tralasciato alcuni ...

Giorgia Meloni - la telefonata con cui ha distrutto Luigi Di Maio : 7 minuti - disastro istituzionale : 'Pronto sono Luigi Di Maio' . La telefonata del candidato premier del Movimento 5 Stelle a Giorgia Meloni non è andata molto oltre la presentazione. Secondo il Giornale , il colloquio con la leader di ...