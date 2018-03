Lo Squadrone | su Rai2 la guerra anti-crimine dei Cacciatori di Calabria

davidemaggio

(Di mercoledì 21 marzo 2018)di(repertorio) Lunghe ore di appostamenti e di silenzioso controllo, in attesa che i criminali facciano un passo falso. Poi l’azione. E che azione: dal 1991, anno del loro ingresso in servizio, gli uomini delloEliportato Carabinieri dihanno eseguito oltre 8000 arresti, catturato 282 latitdi ‘ndrangheta, scovato oltre 400 bunker. Numeri da brivido, propri di unache è ancora in corso. L’attività dello speciale reparto verrà raccontata in una serie factual in quattro puntate in onda da stasera in seconda serata su. Lo. Dispacci dalladi ‘ndrangheta: questo il titolo della produzione curata da Clipper Media in collaborazione con, con il sostegno dellaFilm Commission. In quattro episodi da 50 minuti, scritti e diretti da Claudio Camarca, verrà presentato uno spaccato reale ...