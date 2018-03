Lo Squadrone | su Rai2 la guerra anti-crimine dei Cacciatori di Calabria

davidemaggio

: #Rai2 bello il cacciatore ma veramente interessante 'lo squadrone '. Ammirazione per questi militari che fanno un l… - BomprezziMarco : #Rai2 bello il cacciatore ma veramente interessante 'lo squadrone '. Ammirazione per questi militari che fanno un l… - MarcoPastori : Ora su Rai2 un racconto che riguarda l'attività dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori di Calabria. - matildesjt : @ceranto Rai2 lo squadrone delle piantagioni -

(Di mercoledì 21 marzo 2018)di(repertorio) Lunghe ore di appostamenti e di silenzioso controllo, in attesa che i criminali facciano un passo falso. Poi l’azione. E che azione: dal 1991, anno del loro ingresso in servizio, gli uomini delloEliportato Carabinieridihanno eseguito oltre 8000 arresti, catturato 282 latitdi ‘ndrangheta, scovato oltre 400 bunker. Numeri da brivido, propri di unache è ancora in corso. L’attività dello speciale reparto verrà raccontata in una serie factual in quattro puntate in onda da stasera in seconda serata su. Lo. Dispacci dalladi ‘ndrangheta: questo il titolo della produzione curata da Clipper Media in collaborazione con, con il sostegno dellaFilm Commission. In quattro episodi da 50 minuti, scritti e diretti da Claudio Camarca, verrà presentato uno spaccato ...