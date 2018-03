L’Italia in prima fila a Expo Dubai 2020 | parola di Paolo Glisenti

Pallamano - Qualificazioni Europei femminili 2018 : L’Italia ospita la Slovacchia a caccia della prima vittoria : È dentro o fuori per la Nazionale italiana di Pallamano femminile, che nella terza giornata del gruppo 2 di Qualificazioni agli Europei 2018 ospiterà a Follonica (GR) la compagine della Slovacchia, con entrambe le formazioni a caccia del primo successo, dopo le sconfitte patite contro Montenegro e Polonia. Per le azzurre non sarà una sfida facile, ma rispetto alle prime due gare potranno contare sul preziosissimo contributo della stella Anika ...

Allerta Meteo - ecco il ciclone dell’Equinozio di Primavera 2018 : porta forte maltempo e tanta neve sulL’Italia : 1/34 ...

Allerta Meteo - forte maltempo in arrivo sulL’Italia con l’Equinozio di Primavera : avviso della protezione civile : Allerta Meteo – Ancora forte instabilità Meteorologica sul nostro Paese. Un nuovo impulso perturbato, infatti, farà ingresso nella giornata di domani dal nord Atlantico sul bacino del Mediterraneo occidentale e raggiungerà la nostra penisola determinando una nuova fase perturbata con piogge sui settori tirrenici centro-meridionali e un rinforzo della ventilazione. Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della protezione ...

Volley - Alessandro Fei : “Io in Nazionale? Mi piacerebbe ma l’età avanza. Prima tutti volevano giocare con L’Italia - ora la gente non ci va…” : Alessandro Fei sta disputando una stagione meravigliosa a Piacenza e ora ha nel mirino il record assoluto di punti in Serie A: il 39enne si è spinto fino a 9613 ed è a sole 75 lunghezze dal Primato di Hristo Zlatanov, un gap che può essere colmato durante i playoff. L’opposto dei Lupi ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport e si è soffermato anche sulla possibilità che giochi nuovamente per l’Italia a sei anni di ...

Beach Volley - Paolo Nicolai e Daniele Lupo in testa al ranking FIVB! Prima volta storica per L’Italia : Paolo Nicolai e Daniele Lupo sono balzati in testa al ranking FIVB di Beach Volley! La coppia italiana, argento alle Olimpiadi di Rio 2016, è salita al numero 1 in classifica dopo il secondo posto ottenuto nel weekend al Major di Fort Lauderdale. L‘Italia non era mai stata in cima a questa speciale graduatoria: gli azzurri sono riusciti in una vera e propria impresa che li lascerà ancora di più nella storia di questo sport. I Campioni ...

Tumore alla prostata - L’Italia in prima linea per nuova terapia a ultrasuoni : Una tecnica innovativa, descritta come una vera e propria rivoluzione nella diagnosi precoce per la cura del cancro alla prostata. E’ la terapia a ultrasuoni focalizzati guidati da risonanza magnetica (MRgFUS), grazie alla quale oggi è possibile non solo individuare, ma anche trattare con estrema precisione, e in modo non invasivo, forme tumorali localizzate preservando la qualità della vita dei pazienti. Dei risultati clinici e degli ...

Tumore prostata - L’Italia in prima linea per nuova terapia a ultrasuoni : Una tecnica innovativa, descritta come una vera e propria rivoluzione nella diagnosi precoce per la cura del cancro alla prostata. E’ la terapia a ultrasuoni focalizzati guidati da risonanza magnetica (MRgFUS), grazie alla quale oggi è possibile non solo individuare, ma anche trattare con estrema precisione, e in modo non invasivo, forme tumorali localizzate preservando la qualità della vita dei pazienti. Dei risultati clinici e degli ...

Allerta Meteo - adesso si abbatte sulL’Italia la prima forte tempesta primaverile : forte maltempo Sabato 3 Marzo [MAPPE e DETTAGLI] : 1/21 ...

Crescita - ‘dall’evasione alla corruzione ecco i peccati capitali che frenano L’Italia. C’è poco tempo prima di un nuovo choc’ : Forse non ci porteranno all’inferno. Ma certamente da almeno vent’anni tengono il Paese in un limbo di bassa Crescita e competitività calante. Per questo Carlo Cottarelli li considera “i sette peccati capitali dell’economia italiana”, che è anche il titolo del suo nuovo libro (editore Feltrinelli). Sono l’evasione fiscale, la corruzione, l’eccesso di burocrazia, la lentezza della giustizia, il crollo ...

Meteo : quando finirà l’ondata di freddo - neve e gelo di Burian sulL’Italia. Città e paesi paralizzati e temperature glaciali : ci vorrà un po’ prima di rivedere il sole (prepariamoci!) : Burian, la corrente di origine siberiana, è arrivato, e l’avvio di settimana è caratterizzato da un abbassamento delle temperature generalizzato su tutto il territorio italiano. temperature giù quindi, con il picco di freddo che si registrerà nella giornata di mercoledì. Per ora vento fortissimo e anche tanta neve. Per tutti e tre i giorni di avvio settimana, lunedì, martedì e mercoledì, il cielo si presenterà sereno o poco ...

E’ arrivato il maltempo sulL’Italia - freddo e prima neve a bassa quota | Guarda le foto : E’ arrivato il maltempo sull’Italia, freddo e prima neve a bassa quota | Guarda le foto Il gelo siberiano nelle prossime ore incalzerà sull’Italia ma la sua presenza già si fa sentire. Bologna e Modena imbiancate Continua a leggere L'articolo E’ arrivato il maltempo sull’Italia, freddo e prima neve a bassa quota | Guarda le foto sembra essere il primo su NewsGo.

Previsioni Meteo Primavera 2018 - la tendenza stagionale di AccuWeather : forti tempeste sull’Europa centrale e orientale - L’Italia adriatica a rischio di pesanti alluvioni [DETTAGLI] : La Primavera 2018 arriverà sull’Europa portando con sé il forte rischio di condizioni Meteorologiche avverse e di alluvioni in alcune parti del continente. A dirlo è AccuWeather, l’autorevole centro Meteorologico statunitense che ha già previsto con estrema precisione la tendenza per l’inverno in corso in Europa (compreso il Burian di fine stagione). Secondo i Meteorologi di AccuWeather, in Primavera un’attiva perturbazione atmosferica porterà ...

Previsioni Meteo - da Domenica il “Burian” porta il gelo sulL’Italia : durerà 4 giorni - poi nuova ondata di gelo nella prima metà di Marzo : L’ondata di gelo portata dal “Burian“, che da Domenica sera raggiungerà anche Italia e che durerà almeno 4 giorni, non è l’unica all’orizzonte: secondo Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma-Cnr, entro la prima metà di Marzo è possibile l’irruzione di una nuova massa d’aria fredda che farà scendere ovunque le temperature sotto zero. “L’indebolimento del vortice che si trova sopra il ...

Botanica : con 8.195 specie autoctone L’Italia è prima in Europa : Con 8.195 specie e sottospecie, di cui 1708 endemiche, ossia esclusive del territorio italiano, e 26 probabilmente estinte, l’Italia si colloca al primo posto in Europa per numero di entità vegetali autoctone. Lo rivela l’elenco aggiornato di felci e affini, conifere e piante a fiore (la cosiddetta flora vascolare) autoctone d’Italia, pubblicato sulla rivista internazionale Plant Biosystems (An updated checklist of the vascular ...