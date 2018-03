L’istantanea di Antonello Caporale – Breve storia dell’hastag #senzadime e quelle incaute

L’istantanea di Antonello Caporale – La campagna di Silvio : adotta un grillino : Ero rimasto al mondo animale: adotta un cane. Un modo per restituire felicità all’amico più fedele dell’uomo. Poi nel tempo il corso delle adozioni si è andato espandendo e abbiamo conosciuto la bella campagna del Fai per i monumenti: “adottane uno anche tu”. Le adozioni si sono fatte a distanza: abbiamo potuto adottare i figli denutriti del terzo e quarto mondo che in qualche modo sono divenuti nostri figli. Oggi Silvio Berlusconi chiede ai ...

L’istantanea di Antonello Caporale – La nuova (e sconosciuta) Italia : È un’Italia nuova e sconosciuta. Sono successe tante cose e tutte straordinarie e storicamente mai accadute: la rivolta silenziosa del Mezzogiorno che ha dato a un Movimento con alle spalle una sola legislatura, una messe di voti mai raccolta da nessuno, dal 1948 ad oggi. E sempre dal ’48 non si ricordava un fallimento così totale della sinistra. Sommando le percentuali di quella di governo (Pd) e quelle di opposizione (LeU e Potere al Popolo) ...

Tav? Scusate tanto - ci eravamo sbagliati – L’istantanea di Antonello Caporale : Scusate, ci eravamo sbagliati. La Tav Torino-Lione non è più l’anello strategico mancante all’Europa, non trasporterà più i quindici milioni di tonnellate di merci su ferro previsti per il 2035. Le previsioni erano un tantino gonfiate vero, ma immaginate “in assoluta buona fede”. C’è stata la crisi economica – e chi mai la poteva prevedere? – e insomma, dovremmo ripensare, rivalutare, ridefinire il progetto. Leggere il documento ...

Binario morto – L’istantanea di Antonello Caporale : Il treno non è solo un vettore, ma un connettore di comunità. È il mezzo di trasporto più popolare e più sicuro. Dove passa il treno c’è vita. Il treno ha cucito l’Italia, l’ha resa unita fino a quando non si è deciso che le rotaie andavano mandate al macero. Sono oggi più di ottomila i chilometri di binari morti, ferrovie corrose dalla ruggine, stazioni abbandonate ai cani randagi, lasciate alla rovina. E migliaia i chilometri di strade ferrate ...

Vuoi essere eletto? Chiama il dj Francesco – L’istantanea di Antonello Caporale : Bisogna avere talento. Possedere la stoffa per migliorarsi sempre e chiedere alla vita ancora di più, ancora di più. E rendere il nostro lavoro sorprendente, spettacolare, unico. Che dire, per esempio, del dj Francesco? Il suo papà Roby Facchinetti ha dato all’Italia i Pooh, che è già una montagna da scalare. Lui, Francesco, invece di perdersi d’animo per la sfiga di avere in casa un mostro sacro – pretendere più di un mostro in casa come ...

La distrazione di massa – L’istantanea di Antonello Caporale : Oggi baby gang. Ieri femminicidio. Due settimane fa le fake news. L’altro anno rapine in villa. L’altro ancora bimbi maltrattati. I media, seguendo un istinto tanto primordiale quanto fraudolento, concentrano la loro attenzione su una questione, generalmente di grande presa popolare, e per un periodo più o meno lungo dispiegano ogni interesse su di essa. Si crea l’effetto occhio di bue: una luce che inquadra una sola scena e poi il buio su tutto ...

Carlo Calenda - nuova Madonna pellegrina – L’istantanea di Antonello Caporale : Dove mandiamo oggi Calenda? Nel mondo avvizzito della politica qualcuno che sappia tenersi in piedi da solo e farsi notare nella nebbia fitta delle idee è immediatamente trasformato in ambulanza. Pronto soccorso quotidiano. Da qualche settimana Carlo Calenda, il ministro per le Attività produttive, dà un po’ di luce al buio del Pd. E il suo nome sbuca ovunque sia possibile, per qualunque incarico. Calenda ha fatto un figurone nella crisi ...