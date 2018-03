L’International High Level Water Panel mette in guardia la comunità globale sulla serietà

meteoweb.eu

: RT @Portolano_Legal: Portolano Cavallo ha assistito la società INOS 17-049 GmbH nell'#acquisizione di Werther International S.p.A., con il… - BarbaraCorsetti : RT @Portolano_Legal: Portolano Cavallo ha assistito la società INOS 17-049 GmbH nell'#acquisizione di Werther International S.p.A., con il… - franceportolano : RT @Portolano_Legal: Portolano Cavallo ha assistito la società INOS 17-049 GmbH nell'#acquisizione di Werther International S.p.A., con il… - Portolano_Legal : Portolano Cavallo ha assistito la società INOS 17-049 GmbH nell'#acquisizione di Werther International S.p.A., con… -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Loon(HLPW) ha diffuso un rapporto che pubblica le sue conclusioni in materia di acqua a seguito di un biennio di lavoro. Il, co-presieduto dal Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres e dal Presidente della Banca Mondiale Jim Yong Kim, evidenzia soprattutto un dato reale preoccupante, ovvero che 2,5 miliardi di persone al mondo vivono in regioni affette da una scarsità d’acqua. Lo HLPW è un’iniziativa a scadenza biennale che ha riunito 11 capi di stato e governo attualmente in carica e un consigliere speciale. Il bisogno sempre più urgente di agire a livellosul tema ha portato alla formazione dello HLPW con il fine comune di raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU (SDG), soprattutto l’Obiettivo 6, ovvero quello di assicurare la disponibilità e gestione sostenibile dell’acqua e dei ...