L' indiscrezione | Chiara Biasi e Simone Zaza si sono lasciati

Isola dei Famosi 2018 : a rischio chiusura? L’indiscrezione shock e le dichiarazioni di Capriotti e Villa : Isola dei Famosi 2018: a rischio chiusura? Pare che i vertici Mediaset in accordo con Magnolia pensino ad una chiusura anticipata del reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Come già anticipato da numerosi siti sembra che questa edizione del programma sia nata sotto una cattiva stella e che molto probabilmente si possa arrivare ad una chiusura in anticipo. Isola 2018: il reality rischia la chiusura anticipata? I colpi di scena in questa ...