Leu | Fratoianni | sciogliere partiti? presto per parlarne

Abolizione tasse universitarie - Pd contro Leu : “Populisti”. Fratoianni : “Proposta seria - diritto di tutti” : La proposta lanciata da Pietro Grasso sull’Abolizione delle tasse universitarie per tutti “non c’entra niente con la progressività. Bisogna ricordare che per garantire che l’università sia un diritto per tutti e tutte in un paese che non investe più sulla formazione, è necessario che tutti possano accedervi e tutti paghino l’università in modo progressivo, non semplicemente quando la si usa”. Lo ha detto il leader ...