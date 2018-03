Lettera Ratzinger | Viganò si dimette

Vaticano - Lettera Ratzinger ‘taroccata’ : si dimette il prefetto Viganò : Monsignor Dario Edoardo Viganò, prefetto della segreteria per la comunicazione del Vaticano, ha presentato le proprie #dimissioni, accettate da Papa Francesco. La direzione della segreteria è affidata ad interim a monsignor Lucio Adrian Ruiz, in attesa della nomina del nuovo prefetto. Dalla curia romana pressioni per le dimissioni Le dimissioni di monsignor Viganò erano richieste con sempre maggior pressione all’interno della curia romana, dopo ...

Vaticano - Lettera di Ratzinger “tagliata” : si dimette Viganò - capo comunicazione della Santa Sede : Papa Francesco ha accettato le dimissioni di monsignor Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la comunicazione. Il passo indietro è legato alla vicenda della lettera del papa emerito Benedetto XVI. Nei giorni scorsi ci sono state polemiche sul fatto che, nella foto fornita ai giornali, una parte della missiva in cui Ratzinger difendeva il successore Bergoglio era sfuocata e illeggibile e una parte letta pubblicamente da Viganò non ...