Lettera Benedetto XVI | Mons Viganò si è dimesso Vaticano | via il Prefetto che censurò

Giallo su Lettera di Benedetto XVI pro-Francesco/ Paragrafo omesso e 'photoshop' che imbarazza il Vaticano : Giallo sulla Lettera di Benedetto XVI che difende l'operato di Papa Francesco: Paragrafo omesso e foto ritoccata gettano qualche mistero.

Benedetto XVI difende Francesco : la Lettera per mettere a tacere le polemiche : Benedetto XVI esce dal suo quinquennale silenzio, che ha rotto solo di rado, per prendere apertamente le difese di Papa Francesco, e per ammonire le frange tradizionaliste che tentano di trascinarlo nelle...

Lettera A BENEDETTO XVI/ 'Io - prete - chiedo di avere il cuore capace di seguirlo' : 'Nel lento scemare delle forze fisiche, interiormente sono in pellegrinaggio verso Casa'. Lo ha scritto BENEDETTO XVI in una LETTERA al Corriere.

Lettera A BENEDETTO XVI/ "Io - prete - chiedo di avere il cuore capace di seguirlo" : "Nel lento scemare delle forze fisiche, interiormente sono in pellegrinaggio verso Casa". Lo ha scritto BENEDETTO XVI in una LETTERA al Corriere della Sera. VINCENT NAGLE

La commovente Lettera di Papa Benedetto XVI : "Sono in pellegrinaggio verso casa" : "Nel lento scemare delle forze fisiche, interiormente sono in pellegrinaggio verso Casa". Sono le parole che il Papa emerito Benedetto XVI ha indirizzato al Corriere della Sera , in un breve messaggio ...

“Sono in viaggio verso casa…”. La Lettera choc di papa Benedetto XVI. Le strazianti parole di Ratzinger - la tristezza dei fedeli : L’undici febbraio di 5 anni fa c’erano le nuvole su Roma. Un temporale. Un fulmine che centra la basilica di San Pietro. Un simbolo per chi ci crede, un segnale per chi si sforza sempre di guardare un po’ oltre anche quando, dietro lo steccato, c’è esattamente quello che la realtà vuole che ci sia e non i nostri desideri. papa Ratzinger si dimise in un giorno di pioggia. Via dalla politica. Incapace di arginare la corruzione del clero ed ...

