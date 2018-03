Letizia Battaglia ha trovato la babina con il pallone

Letizia Battaglia cerca la bambina con il pallone che fotografò : "Ha accompagnato la mia vita - aiutatemi a trovarla" : "Le scattai questa foto a Palermo. Lei stava giocando a pallone con altri due bambini. Io la spinsi delicatamente contro il muro e lei fece questa espressione corrucciata, intensa". Racconta così, Letizia Battaglia , l'incontro felice con "la bambina con il pallone ", uno scatto che ha contribuito a rendere celebre la fotografa."Mi ha accompagnato per tutta la vita , questa fotografia è stata da sempre amatissima", spiega a Chi l'ha ...

Pd : fotografa Letizia Battaglia entra nel Partito : Palermo, 8 feb. (AdnKronos) - Letizia Battaglia entra a far parte del Partito democratico. L'annuncio ufficiale arriva oggi, durante una conferenza stampa nella sede del Pd siciliano di via Bentivegna, a Palermo, in cui vengono presentati i candidati nel collegio di Sicilia 1. La fotografa palermita