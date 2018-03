Lenovo S5 | K5 e K5 Play | Smartphone economici con display 18 | 9 e buone caratteristiche

HTC 10 e HTC U11 ricevono Oreo in Italia - così come Lenovo Moto Z Play : HTC ha iniziato il roll out anche in Italia dell'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo sia per HTC 10, il top di gamma del 2016, che per HTC U11, presentato lo scorso anno. A sorpresa invece Lenovo Moto Z Play sta iniziando a ricevere l'aggiornamento ad Oreo prima di Moto Z 2 Play, presentato lo scorso anno. L'articolo HTC 10 e HTC U11 ricevono Oreo in Italia, così come Lenovo Moto Z Play è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.