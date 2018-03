Lega Pro in campo per l' integrazione

L’International High Level Water Panel mette in guardia la comunità globale sulla serietà dei problemi Legati all’acqua : Lo High Level Panel on Water (HLPW) ha diffuso un rapporto che pubblica le sue conclusioni in materia di acqua a seguito di un biennio di lavoro. Il Panel, co-presieduto dal Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres e dal Presidente della Banca Mondiale Jim Yong Kim, evidenzia soprattutto un dato reale preoccupante, ovvero che 2,5 miliardi di persone al mondo vivono in regioni affette da una scarsità d’acqua. Lo HLPW è ...

Tre nuovi studi del Fmi mostrano l'insostenibilità delle promesse di M5s e Lega : Roma . Passata la sbornia elettorale è ora di fare i conti con la realtà. Quella politica, che impone ai partiti vincitori di stringere accordi e fare compromessi per formare un governo, e quella ...

Boding : il Legame profondo tra genitori e figli : Il Boding è un termine che nasce negli Stati Uniti ed esprime un processo indispensabile di legame senza il quale l’uomo non sopravvive. “Bond” che significa attaccare, vincolare, incollare, deriva da una parola inglese che indica quel legame profondo che si instaura tra mamma e figlio e che permette alla mamma stessa di allattare, cullare, giocare con il proprio bambino, ma anche di proteggerlo, di non trascurarlo, di non ...

Mediapro corre ai ripari : domani vertice in Lega : Jaume Roures, fondatore di Mediapro, il gruppo audiovisivo spagnolo che si è aggiudicato i diritti tv della Serie A per il triennio 2018-2021, sbarcherà domani a Milano, dove si fermerà fino a venerdì ...

Carmine - l'ambizioso progetto di restauro studiato da una deLegazione internazionale : Ubriaco rovescia cassonetti, picchia i poliziotti e ne manda uno all'ospedale: arrestato 3 Falsi corridori rubano biciclette a una Gran Fondo: arrestati due piacentini 4 Chiede continuamente soldi per ...

Serie A - diritti tv al centro della prossima assemblea di Lega : MILANO - I diritti tv saranno al centro della prossima assemblea della Lega Serie A, convocata dal commissario Giovanni Malagò . L'incontro si terrà a Roma, presso il Salone d'onore del Coni, martedì ...

Lega Pro : anche commissario Fabbricini al Consiglio Direttivo : Alla riunione del Consiglio Direttivo della Lega Pro, svoltosi ieri a Roma, ha partecipato anche il commissario Figc Roberto Fabbricini. L’incontro ha lasciato un clima positivo ed ha consentito di affrontare una serie di temi: le riforme necessarie al Calcio italiano; il residuo di 5 milioni di euro derivante dalla mutualità generale ex legge Melandri ante modifica che Lega Pro ; il sistema licenze nazionali per le iscrizioni al campionato ...

Gelo Figc-Lega Pro : seconde squadre solo dal 2019-20 : Un Paese tagliato in due, anche nei palazzi del calcio. A Milano, viaggia ad alta velocità. A Roma, si muove a fatica. L'ultima fotografia, scattata ieri pomeriggio, è emblematica: mentre Malagò ...

Parlamento - chi sono i nuovi deputati e senatori/ Boom M5s e Lega : più giovani - laureati e professionisti : Parlamento, chi sono i nuovi deputati e senatori. L'identikit: più giovani, più laureati e più professionisti. Ecco i parlamentari che varcano i portoni di Palazzo Madama e Montecitorio(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 23:04:00 GMT)

Forza Italia-Lega - alleanza a dura prova : Salvini sente Berlusconi : L'appuntamento è fissato per mercoledì a Roma quando Matteo Salvini , che oggi ha sentito gli alleati, riferirà a Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni lo status delle trattative con gli altri partiti ...

Milioni di profili su Facebook rubati dalla campagna Legata a Trump Video : Secondo un'indagine del New York Times e The Observer, Cambridge Analytica avrebbe raccolto dati da 50 Milioni di utenti e voleva utilizzarli per sviluppare software per prevedere e influenzare il voto degli elettori. Facebook ha inoltre [Video] sospeso l'accesso alla societa' madre, Strategic Communication Laboratories SCL, nonché ad Aleksandr Kogan, psicologo presso l'Universita' di Cambridge, e Christopher Wylie, direttore di Eunoia ...

Lega Pro : Monopoli - Paganese 1-1 - Le Foto - - Magazine Pragma : Lega Pro: Monopoli Paganese 1-1 , Le Foto, Non va oltre l'1-1 il Monopoli contro la Paganese nell'incontro valido per la 30ma giornata del campionato di Lega Pro. La squadra di mister Scienza reduce dalla vittoria a Reggio Calabria di domenica scorsa ed in piena zona playoff, sperava di fare bottino pieno contro la formazione campana quartultima in classifica. Veniamo alla cronaca: ...

