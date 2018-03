Lega : Cairo - curriculum Miccichè è ottimo : ANSA , FIRENZE , 21 MAR Il neo presidente della LegaCalcio 'Gaetano Miccichè credo che abbia un curriculum diprimissimo ordine, una persona di altissimo livello, anche moltoappassionata di sport e di calcio. Quindi credo che sia moltoutile per darci una spinta e per uscire dalle secche di uncommissariamento troppo lungo'. Lo ha detto il presidente delTorino, Umberto Cairo, a margine ...

Lega Serie A - Cairo : “Miccichè? Malagò propone - ma votano i club” : “Malagò non impone nulla, propone. E poi chi vota sono le 20 società. Lui sta facendo un lavoro positivo per aiutare la Lega Serie A a uscire dalle secche di un commissariamento tanto lungo; pur avendo avuto in certi momenti opinioni differenti il suo lavoro oggi è positivo. Sta proponendo nomi”. Lo dice Urbano Cairo, presidente del Torino Calcio, all’evento a Milano alla Borsa ‘L’Italia genera futuro?’, ...

Lega Serie A - Cairo : “Miccichè? Malagò propone - ma votano i club” : “Malagò non impone nulla, propone. E poi chi vota sono le 20 società. Lui sta facendo un lavoro positivo per aiutare la Lega Serie A a uscire dalle secche di un commissariamento tanto lungo; pur avendo avuto in certi momenti opinioni differenti il suo lavoro oggi è positivo. Sta proponendo nomi”. Lo dice Urbano Cairo, presidente del Torino Calcio, all’evento a Milano alla Borsa ‘L’Italia genera futuro?’, ...

Torino - il presidente Cairo riceve una deLegazione della Chapecoense : Due squadre unite da un tragico passato: da un lato la tragedia di Superga del 4 maggio 1949, dall'altro il disastro aereo di Medellin del 28 novembre 2016. Oggi le delegazioni dei club si sono ...

Lega - Malagò risponde a Cairo : "Nessuna polemica - ma non potevo non essere in Corea" : "Cairo è un amico, non voglio creare nessuna polemica". Il presidente del Coni Giovanni Malagò parlando da Casa Italia a PyeongChang replica così alle parole di Urbano Cairo a proposito della sua ...

Lega Serie A - fallisce il blitz di Lotito e Cairo : Nicoletti rinvia al 27 l'assemblea elettiva : Slitta al 27 febbraio l'assemblea elettiva della Lega di Serie A di calcio convocata per il 14. fallisce così il blitz per la governance ideato da Claudio Lotito e Urbano Cairo. 'Ricevuta in data ...

Serie A - Lotito e Cairo spingono verso accordo che preveda Vegas presidente e Tebas ad della Lega : La Lega calcio di Serie A vuole dare una forte accelerata sul fronte della governance. I febbrili contatti tra i due uomini forti degli schieramenti Claudio Lotito e Urbano Cairo proseguono e ...

Cairo - su Lega A fatti passi in avanti : (ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Vediamo come andrà la trattativa per i diritti tv della Lega di Serie A con Mediapro, se ci saranno altre opportunità per un terzo bando. Loro certo hanno fatto una offerta ...

Chi è Tebas - l'uomo più odiato del calcio spagnolo che Cairo vuole in Lega : E grazie al successo della sezione specializzata in diritto sportivo, denominata Law Sport, altri studi sono stati aperti a Losanna e Buenos Aires. Nella divisione del lavoro familiare e ...

Cairo su Tavecchio : "Non è lui il nome per le Lega di Serie A" : Il calcio italiano sta vivendo una profonda fase di rinnovamento e non si sa chi sarà alla guida della Figc per il dopo Tavecchio. Dopo la debacle azzurra per quanto riguarda la partecipazione al ...

Cairo su Tavecchio : Non è lui il nome per le Lega di Serie A : Il calcio italiano sta vivendo una profonda fase di rinnovamento e non si sa chi sarà alla guida della Figc per il dopo Tavecchio. Dopo la debacle azzurra per quanto riguarda la partecipazione al Mondiale in Russia inoltre non è stato ancora scelto il nuovo commissario tecnico che guiderà l'Italia per approdare ad Euro 2020. Nelle ultime ore si sta rafforzando una forte alleanza tra Urbano Cairo e Claudio Lotito che spingono per la nomina ...

Cairo svela : “Tavecchio per la Lega di A? Ecco cosa dico” - poi la frase shock su Tebas : Sono giorni importanti per il futuro del calcio italiano. La Lega di Serie A e la federazione sono ancora privi della figura del presidente. Nelle ultime ore è spuntata l’idea di spingere la nomina di Carlo Tavecchio come presidente della Lega di A, di cui è attualmente commissario. L’ex numero uno della Figc inoltre potrebbe essere affiancato nel ruolo di ad dallo spagnolo José Tebas, attuale presidente della Liga e dirigente con ...

TAVECCHIO PRESIDENTE Lega SERIE A/ È il candidato favorito : la trama di Urbano Cairo con l'appoggio di Lotito : TAVECCHIO PRESIDENTE LEGA Calcio: l'ex PRESIDENTE della FIGC è il candidato al momento favorito. C'è la mano di Urbano Cairo dietro l'operazione: oltre che il rinnovato appoggio di Lotito...(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 20:12:00 GMT)

Asse Agnelli-Cairo contro Lotito. Lega di A - a.d. un avvocato spagnolo? : Pensare di governare il sistema nell'ottica 'o con me o contro di me', non è una modalità vincete nel mondo del calcio, anche perché i pesi in consiglio federale sono già precostituiti, è un sistema ...