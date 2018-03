Leader centrodestra | ok Camera a M5s e Senato a noi

Brunetta : da Leader centrodestra nome o rosa nomi per presidenze : Roma, 20 mar. , askanews, 'Domani si vedono i leader del centrodestra per ragionare di presidenze di Camera e Senato. Penso che individueranno una soluzione o una rosa di soluzioni e daranno incarico ...

Salvini : “Con Fi totale condivisione”. Ma Brunetta : “Lui è Leader della Lega - non del centrodestra. Pd non va emarginato” : Le tensioni dentro la coalizione di centrodestra, la crisi del Pd e le ambizioni del Movimento 5 stelle. Quando manca poco più di una settimana all’insediamento delle Camere, continuano le trattative tra i partiti in vista dell’elezione dei presidenti di Montecitorio e Palazzo Madama, ma soprattutto per valutare le possibilità che un nuovo governo riesca a insediarsi. Il 15 febbraio i 5 stelle hanno terminato il primo round di ...

Centrodestra : Brunetta - Salvini non è Leader coalizione : Roma, 16 mar. (AdnKronos) – “Salvini non è il leader del Centrodestra, è semplicemente il leader del partito che all’interno del Centrodestra ha avuto più voti e che sulla base delle regole che ci siamo dati ha il compito di fare, se riusciremo a farlo, il governo. Nulla in contrario all’amico Salvini, solo che la leadership di una coalizione si conquista giorno per giorno con la fiducia, la condivisione e la pari ...

Il debutto di Galliani : “Campagna acquisti per la maggioranza? Fatemi entrare…”. E su Salvini : “È lui Leader centrodestra” : Schiva le domande scomode, rifugiandosi soltanto nelle classiche parole di rito: “Fatemi entrare, sono emozionato, certo”, ha spiegato il neo senatore di Forza Italia Adriano Galliani, ex ad del Milan o oggi per la prima volta in Parlamento per l’incontro dei neo eletti azzurri con il presidente Berlusconi. “Ma non ho nemmeno varcato il portone, non posso fare analisi politiche, le lascio al presidente. Devo ascoltare nei ...

Centrodestra : Salvini è il Leader ma non faccia accordi separati con M5S : Il vertice della coalizione dice che il capo della Lega verrà proposto a Mattarella come premier. Ma non può fare il battitore libero

Cosa si sono detti i Leader del centrodestra a Palazzo Grazioli : Nel corso del vertice del centrodestra a Roma, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni hanno concordato di dare mandato al segretario leghista Matteo Salvini di condurre il dialogo con le altre forze politiche, in particolare Pd e Movimento 5 stelle, in vista dell'elezione dei presidenti delle Camere. I tre leader dei principali partiti del centrodestra hanno convenuto di incontrarsi nuovamente al termine del 'giro' di ...

Elezioni - Berlusconi : “Felice per Salvini. Rimango Leader di Forza Italia e regista centrodestra” : “La nostra coalizione è risultata la prima formazione politica e questo deve essere determinante per ricevere l’incarico di governo. Sono felice per Matteo Salvini, sono felice per la Lega con cui siamo stati per lunghi anni al governo e con la quale governiamo regioni importanti. Confermo nel rispetto verso gli alleati e dei patti intercorsi Rimango il leader di Fi, sarò il regista del centrodestra e il garante della compattezza della ...