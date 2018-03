optimaitalia

: Le tendenze suicide di Demi Lovato, l’autolesionismo e il fascino della morte: “La prima… - all_music_it : Le tendenze suicide di Demi Lovato, l’autolesionismo e il fascino della morte: “La prima… - OptiMagazine : Le tendenze suicide di #DemiLovato, l'autolesionismo e il fascino della morte: 'La prima volta avevo 7 anni' (video… - RadicchioAnarco : @ExTimUpperClass Nella realtà un bambino con tendenze suicide come Akito si sarebbe infilato un coltello in gola du… -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Ledisono state oggetto di una nuova, intensa intervista che la cantante ha rilasciato a Entertainment Tonight.Impegnata in un progetto filantropico di sensibilizzazione sui problemi di salute mentale,ha parlato dei suoi problemi e ha fatto una pesante rivelazione, spiegando di aver avutoal suicidio sin da bambina. Attirata dallacome risoluzione di ogni problema, la cantante ha spiegato che "lavolta che ho pensato al suicidio era all'età di sette anni e sono rimasta affascinato dalla"., che ha recentemente festeggiato 6 anni di sobrietà, ha raccontato di aver vissuto diverse esperienze del genere ma di non averne mai voluto parlare nonostante sia molto onesta e aperta alla condivisione delle sue vulnerabilità.Non so se ne parlerò mai. Ma all'età di sette anni sapevo che se mi fossi tolta la ...