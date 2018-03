Le pose reali e fotogeniche di Meghan e Kate

vanityfair

(Di mercoledì 21 marzo 2018) PerMarkle siamo ossessionati. PerMiddleton, pure, così come in passato l’intero mondo guardava con massima attenzione tutto quello che faceva la principessa Diana e prima ancora la regina Elisabetta II. La fissa per le donne delle famiglieè ineguagliabile, per quelle d’Inghilterra poi è quasi una questione soprannaturale e magica, che forse soddisfa il primordiale desiderio di ognuna di noi di vivere momenti da principessa. Così le beauty routine, i pezzi cult del guardaroba, le facialist, gli hair stylist, il make-up, o l’acconciatura delle future principesse diventano must-have, must-copy, must do. E diMarkle o diMiddleton si vuole copiare tutto, persino il naso. Perché appena si mette piede a Backingham Palace si diventa una celebrity e la vita cambia. Si cade sotto il radar dei media e del web e nella categoria dei personaggi iconici per ...