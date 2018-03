Le lacrime di Fedez e Chiara Ferragni dopo il parto | le prime foto con Leone in ospedale

Chiara Ferragni - la foto dopo il travaglio. In lacrime con Fedez : Non ha ancora due giorni ma è già una star. Il piccolo Leone, figlio di Chiara Ferragni e Fedez, è l'indiscusso protagonista dei social in queste ore. Oltre 2 milioni e settecentomila like per la sua ...

Chiara Ferragni ha partorito - la foto in lacrime con Fedez : "È stato lungo e faticoso" : Un parto lungo e faticoso per Chiara Ferragni. Chiara Ferragni ha partorito il 19 marzo e lei e Fedez hanno dato il benevenuto sui social al loro primo figlio, Leone Lucia con un tenero...

Chiara Ferragni - la foto in lacrime con Fedez - dopo l'arrivo di Leone : "Sembrava la scena di un film - di un sogno" : Piangono, stretti in un abbraccio, mamma Ferragni e papà Fedez. dopo il silenzio social, sull'account Instagram dell'influencer compaiono gli scatti del parto. Leone Lucia è nato nella notte tra il 19 e il 20 marzo e i genitori condividono adesso con i follower l'emozione di una nascita tanto attesa."Sono le lacrime più belle che abbia mai versato", scrive la Blonde Salad nella didascalia, "Questo è stato il momento ...

Fedez con J-Ax a 'C'è Posta Per Te' - il gesto d'amore per la fan tra lacrime e regali : A ' C'è Posta per Te ' si ricongiunge la coppia d'oro del Festival di Sanremo 2017: Maria De Filippi e Carlo Conti che si chiamano fratello e sorella e sono pronti per condurre un programma Mediaset ...