Le donne di ora | l’album di Giorgio Gaber prodotto da Fossati | tracklist e incontri

optimaitalia

: Giorgio Gaber e 'Le donne di ora': l'inedito prodotto da Fossati - repubblica : Giorgio Gaber e 'Le donne di ora': l'inedito prodotto da Fossati - RadioItalia : Ivano Fossati: 'Ecco 'Le donne di ora' di @Giorgio_Gaber . Io sono la band” Un inedito e un album “leggero e tasc… - lauraboldrini : “Não è Não”. No è no, era il motto che #MarielleFranco aveva tatuato sul braccio. No a violenza contro le donne, no… -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Si intitola Ledi ora il nuovo album didaed arriverà in tutti i negozi dal prossimo 23 marzo.Il nuovo album, ideato eda Ivano, è realizzato in collaborazione con la Fondazionee distribuito da Artist First per celebrare la figura diin occasione del quindicesimo anniversario della sua scomparsa.Al Cantiere Evento del Teatro Lirico di Milano, il 20 marzo, sono state presentate le principali iniziative previste per ricordarenel 2018 a partire dalla data del 23 marzo prossimo, quando verrà pubblicato Ledi ora, lo speciale album dida, un vero evento discografico e culturale.Il progetto si compone di quattordici brani diriletti da Ivanocon l'obiettivo di rendere la fruizione più fluida e piacevole al pubblico di giovanissimi. ...