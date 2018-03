Le ceneri di Stephen Hawking verranno sepolte accanto alla tomba di Isaac Newton e

huffingtonpost

(Di mercoledì 21 marzo 2018)ai grandi della scienza, in un posto che gli spetta. Ledia Londra nell'abbazia di Westminster, vicinodie Charles Darwin, un onore che viene riservato ai massimi scienziati britannici. A dare la notizia è il decano dell'abbazia John Hall: "Crediamo sia vitale che scienza e religione lavorino assieme per cercare risposte alle grandi domande del mistero della vita e dell'universo".Il funerale di, scomparso il 14 marzo all'età di 76 anni, verrà celebrato a Cambridge il 29 marzo. Successivamente, ma la data non è stata resa nota, verrà celebrata una funzione a Westminster durante la qualelenell'abbazia.è stato sepolto a Westminster's Abbey nel 1727. Dal 1882 riposaa lui anche Charles Darwin. "Altri famosi scienziati sono ...