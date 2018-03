wired

: Le 10 foreste più belle del mondo - scoopscoop6 : Le 10 foreste più belle del mondo - MilanoCitExpo : Le 10 foreste più belle del mondo #DipartimentoInnovazioneTecnologia - Viadigitale : Le 10 foreste più belle del mondo - Wired -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Il 21 marzo si celebra la Giornata Internazionale delle, istituita nel 2012 con una risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della conservazione e preservazione di questi luoghi a beneficio delle generazioni future. Lenon solo ricoprono un terzo della superficie globale, ma da loro dipende la sussistenza di oltre 1,6 miliardi di persone. Senza dimenticare che questo habitat ospita l’80% delle specie terrestri animali e vegetali. Il tema di quest’anno èe Città Sostenibili, e la FAO (l’Agenzia che si occupa di cibo e agricoltura all’interno delle Nazioni Unite), ha organizzato iniziative e contest in giro per ilal fine di celebrare questa ricorrenza. Noi abbiamo raccolto alcune immagini provenienti da 10 delle piùe curiosesparse ...