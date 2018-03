Lazio | Nani a rischio flop | la situazione

Lazio-Bologna - le pagelle : Nani è un fantasma - Luis Alberto colpi d'arte : STRAKOSHA 5 Goffo sul tiro da piazza del Popolo di Dzemaili, che consente a Verdi il comodo tap-in del vantaggio. Nel recupero è reattivo su Verdi. WALLACE 5 Fragile e impacciato, deve placcare ...

Lazio-Bologna - dalle 20.45 La Diretta Nani titolare al fianco di Immobile : La Lazio, dopo le amarezze seguite al pareggio raccolto domenica scorsa sul campo del Cagliari, partita nella quale i biancocelesti hanno recriminato per alcune decisioni arbitrali, tornano all'...

Cina - Xi Jinping presidente all'unanimità. E arrivano subito le congratuLazioni di Putin : ... ha poi aggiunto il capo del Cremlino, per il quale il percorso tracciato sarà di aiuto alla promozione della sicurezza e della stabilità nell'Eurasia e nel mondo intero.

Lazio - tifoso sveglia (e attacca) Nani sull’aereo : Lazio, tifoso sveglia (e attacca) Nani sull’aereo Lazio, tifoso sveglia (e attacca) Nani sull’aereo Continua a leggere L'articolo Lazio, tifoso sveglia (e attacca) Nani sull’aereo proviene da NewsGo.

Lite Nani - rissa sull’aereo : il calciatore della Lazio colpito da un tifoso [VIDEO] : Lite Nani – La Lazio è reduce dal pareggio nella gara di campionato contro il Cagliari ma nelle ultime ore bisogna fare i con il caso Nani. Volo ad alta tensione quello di rientro dalla trasferta in Sardegna, Lite tra il calciatore della Lazio ed un tifosi biancoceleste, l’accusa è stata quella di non impegnarsi al massimo. Nani ha reagito alle provocazioni, spintoni tra i due e per poco non scattava la rissa. A dividere i due sono ...

Lazio - rissa sfiorata tra Nani e un tifoso : “Ti impegni poco…” : Lazio, rissa sfiorata tra Nani e un tifoso: “Ti impegni poco…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Lazio, rissa sfiorata- Dopo il pareggio last minute alla Sardegna Arena, ottenuto grazie ad un eurogol di Immobile, la Lazio ha fatto immediato ritorno a Roma. Sul volo di ritorno, un tifoso biancoceleste ha puntato il dito contro Nani, reo di ...

Lazio - rissa sull'aereo per Roma : Nani colpito da un tifoso : Non è bastato il pareggio in rimonta con il Cagliari per calmare gli spiriti in casa Lazio . Il centravanti biancazzurro Nani è stato protagonista di una lite sull' aereo diretto dalla Sardegna a Roma ...

Lazio - tensione in volo : Nani sfiora la rissa con un tifoso : TORINO - volo ad alta tensione per Nani . Al rientro dalla trasferta di Cagliari, una volta sull'aereo il portoghese è stato svegliato da un tifoso della Lazio che viaggiava sullo stesso volo dei ...

Francesca Fagnani - la compagna di Mentana : 'Niente romanticismo - ma coLazione e tv insieme' : Di lui si è parlato molto in questi giorni, del loro amore si era già accennato in passato: ora lei, Francesca Fagnani , in un'intervista a Oggi ha raccontato del suo amore con Enrico Mentana , il ...

Francesca Fagnani : ‘Sto con Enrico Mentana dal 2013 - facciamo sempre coLazione insieme’ : Negli ultimi tempi si era alzato il velo di segretezza pubblica che circondava la loro storia grazie ad alcuni scatti pubblicati su Instagram che li ritraevano insieme o a mezzi volti che apparivano nelle foto e accanto nei commenti un “direttore Mentana Buona Pasqua” che non lasciavano alcun dubbio. Ma ufficialmente né il direttore del TG La7 né la giornalista Francesca Fagnani si erano mai esposti. A rivelare la loro storia ai ...

Lazio - Nani ci spera : tra la maglia da titolare e quel riscatto da trattare... : Nani ci spera: vorrebbe giocare titolare contro la Dinamo Kiev, non parte dal 1' minuto dalla gara di andata contro l'FCSB. Come riporta il 'Corriere dello Sport', nel suo ruolo ideale in realtà dovrebbe giocare Felipe Anderson, mentre Immobile, diffidato in Europa, potrebbe riposare per tornare contro il Cagliari. Inzaghi potrebbe pensare di schierarlo ...

Lazio - le riveLazioni di Peruzzi : De Vrij - Nani e Felipe Anderson : Campionato fantastico per la Lazio, la squadra di Simone Inzaghi si prepara per la gara di Coppa Italia contro il Milan con l’intenzione di raggiungere la finale. Importanti indicazioni da parte del club manager della Lazio Angelo Peruzzi ai microfoni di Radio Incontro Olympia: “Ho fatto una grande gaffe a Nyon, la Dinamo Kiev non è in Russia ma in Ucraina. Non sarà una sfida facile, ma poteva andare sicuramente peggio. Inzaghi dopo ...

Calciomercato Lazio - clamoroso Nani : vuole già lasciare i biancocelesti! : La Lazio sta attraversando il momento più delicato della sua stagione. I biancocelesti sono reduci da quattro ko consecutivi tra campionato ed Europa League ma, a cominciare da lunedì, dalla sfida con il Verona, la squadra di Inzaghi ha l’opportunità di tornare alla vittoria visto l’impegno non proibitivo. Nello spogliatoio però sembra essere scoppiato un nuovo caso, dopo quello legato a Felipe Anderson. Questa volta il protagonista ...

Europa League - Steaua Bucarest-Lazio 1-0 : le pagelle. Ottimo ingresso di Felipe Anderson - male Basta e Nani : La Lazio viene sconfitta nell’andata dei sedicesimi di Europa League dallo Steaua Bucarest. Decide una rete di Gnohéré, ma quanti rimpianti per i biancocelesti, che hanno avuto tantissime occasioni Strakosha 6: non ha colpe sul goal subito, visto che si trova Gnohéré tutto solo davanti a lui. Per il resto non deve mai impegnarsi Bastos 6: qualche leggera incertezza, a cui riesce sempre a rimediare. Nel complesso prestazione sufficiente ...