Lazio | dopo Raggi anche Lombardi apre a Zingaretti | prove d’intesa nella Regione

“Mi ha telefonato in lacrime”. Isola dei famosi nel caos. Dopo voci - gossip e ilLazioni - la ‘confessione’ della naufraga arriva in diretta tv : Dopo l’ennesimo cambio di palinsesto questa sera andrà in onda la nona puntata dell’Isola dei famosi. Durante la serata saranno affrontati diversi temi. Tra questi Rosa e Elena, che nell”’Isola che Non C’è” si sono scatenate a parlare malissimo di Alessia Mancini, nettamente la concorrente più criticata di questa edizione. Si parlerà anche di Francesca Cipriani e dei suoi continui malori, del ...

Bund debole dopo commenti Mersch su infLazione - attesa Fed : Avvio di seduta in calo per i governativi tedeschi, in vista del verdetto -- previsto per domani sera -- del comitato di politica monetaria di Federal Reserve, che potrebb ufficializzare le possibilità di quattro rialzi dei tassi quest'anno, in parte già scontata dal mercato.

Raz Degan attaccato da Moreno dopo le riveLazioni di Striscia : Striscia La Notizia: Moreno sbotta contro Raz Degan Qualche giorno fa una ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha rilasciato un’intervista a Striscia La Notizia, che ha fatto molto discutere i tanti telespettatori. Difatti, Giulia Calcaterra, intervistata telefonicamente da un inviato del tg satirico ideato da Antonio Ricci, ha asserito che nell’edizione del reality show vip condotto da Alessia Marcuzzi in cui ha partecipato, ...

Dollaro scivola su yen per rumor licenziamento McMaster. Euro oltre $1 - 23 - ma rallenta dopo infLazione : Sessione negativa per il Dollaro, che sconta le indiscrezioni secondo cui, dopo aver licenziato questa settimana il segretario di Stato Usa Rex Tillerson, Donald Trump starebbe valutando di dare il ...

”Perché ho tagliato i capelli”. La riveLazione di Francesco Monte. Dopo mesi di silenzio - l’ex naufrago dell’Isola dei famosi spiega la scelta del drastico cambio look : La fine della relazione tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte aveva fatto parlare tantissimo. Durante la sua permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip Karina Cascella aveva coperto di insulti la sorella di Belén e in tantissimi si erano schierati con la velenosa opinionista. In tutto questo il web aveva eletto una vittima: Francesco Monte, ex fidanzato di Cecilia, lasciato dalla modella dentro la casa, pochi giorni ...

Viterbo - arrestato dopo segnaLazione Fbi : aveva ?materiale per confezionare ordigni : La Polizia di Stato di Viterbo tre giorni fa ha arrestato nel capoluogo della Tuscia un 24enne cittadino italiano di origine lettone per possesso di materiale utile al confezionamento di ordigni esplosivi. L'attività...

“Belen Rodriguez? Gabriel Garko? Ecco quanto prendono in tv”. Dopo le riveLazioni di Lorenzo Crespi a Domenica Live - ecco arrivare cifre e dettagli sui gettoni di presenza delle star. A parlare - uno che il meccanismo lo conosce bene da vicino : Ci sono argomenti che, più di qualsiasi altro, riescono puntualmente a scatenare riflessioni e polemiche negli spettatori del nostro piccolo schermo. Uno di questi, indubbiamente, è la questione dei gettoni di presenza che gli ospiti ricevono per la loro partecipazione a noti programmi televisivi. Soldi che solitamente vengono spesi per personaggi capaci di generare a loro volta guadagni ma che, quando sono troppi, finiscono per far ...

Dollaro in calo sul dollaro dopo dati su infLazione USA : Il dollaro mantiene comunque un vantaggio sullo yen , agitato dalla nuova crisi politica che coinvolge la moglie del premier Shinzo Abe , USD/JPY +0,29%, , ma perde lo 0,49% sulla sterlina. , GD - ...

Wall Street positiva dopo dato infLazione : Partenza in timido rialzo per la borsa di Wall Street dopo che il dato sui prezzi al consumo ha mostrato una lieve accelerazione dell'inflazione nel mese di febbraio . Fermi, invece, i salari. Si ...

Borse più prudenti al giro di boa e dopo infLazione USA : Teleborsa, - Milano e le altre Borse europee si confermano prudenti a metà giornata , anche dopo il dato sull'inflazione USA, che conferma un'accelerazione in linea con le attese. I future USA intanto ...

Borse più prudenti al giro di boa e dopo infLazione USA : Milano e le altre Borse europee si confermano prudenti a metà giornata , anche dopo il dato sull'inflazione USA , che conferma un'accelerazione in linea con le attese. I future USA intanto mostrano ...

Gli errori da non fare quando si torna single dopo una reLazione lunga : No, non siete la creatura più sola del mondo e no, non tutti devono capirvi e supportarvi in maniera incondizionata. Fate come dicono le amiche, lo fanno per il vostro bene. Non considerare quelli ...

Lazio - dopo l'audizione di de Vrij la Procura antidoping procederà con ulteriori accertamenti : E' durata poco più di mezzora l'audizione di Stefan de Vrij all'ufficio della Nado Italia , National Anti-Doping Organizations, presso il Coni. Il giocatore della Lazio, dopo il rinvio dell'audizione ...

Ha subito abusi dal prete che si prendeva cura di lui : la riveLazione dopo 35 anni : Ha subito abusi dal prete che si prendeva cura di lui: la rivelazione dopo 35 anni Jurek trova la forza di raccontare a Le Iene, mentre il sacerdote ancora oggi lavora a contatto con i bambini della sua parrocchia. Continua a leggere L'articolo Ha subito abusi dal prete che si prendeva cura di lui: la rivelazione dopo 35 anni proviene da NewsGo.