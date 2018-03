Lazio | class action dei tifosi per i torti arbitrali

Uomini e Donne/ "Lorenzo Riccardi vuole il trono" : segnaLazione shock per Sara Affi Fella (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella elimina Lorenzo Riccardi? Due segnalazioni scomode e le confessioni dell'ex Nicole Biondi(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 05:05:00 GMT)

Lazio - Inzaghi : “La nostra classifica è bugiarda” : Lazio, Inzaghi: “La nostra classifica è bugiarda” “La nostra classifica è bugiarda, siamo stati rallentati da episodi sulla bocca di tutti”. Non perde la vena polemica Simone Inzaghi Continua a leggere L'articolo Lazio, Inzaghi: “La nostra classifica è bugiarda” proviene da NewsGo.

Francesco Monte torna nel Trono Classico di U&D? Ecco la riveLazione Video : Il percorso dei nuovi tronisti a ''Uomini e Donne'' non sta entusiasmando molto gli autori del programma [Video] pomeridiano. Infatti, i percorsi di Nilufar Addati e Sara Affi Fella non stanno emozionando il pubblico da casa: le due troniste continuando infatti a litigare con i propri corteggiatori stanno dimenticando il vero motivo per la quale sono arrivate a ''Uomini e Donne''. Riusciranno a trovare l'uomo della loro vita e fidanzarsi? Chi ...

Juventus - doppio Dybala e (per ora) + 2 sul Napoli - Classifica Lazio - super tacco di Immobile : Show della Joya con un capolavoro su punizione e un tiro da dentro l’area. Il Pipita fallisce un rigore

Uomini e Donne/ Nilufar Addati nei guai : una riveLazione mette a rischio il trono? (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Tornano Giordano Mazzocchi e Nicolò Ferrari per Nilufar Addati? Nuovi problemi per la tronista a causa di Stefano...(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 05:05:00 GMT)

“Ho visto Sara baciarlo : abitiamo nello stesso paese”. Trono classico - ah però! La segnaLazione che cambia tutte le carte in tavola. Chi farà i salti di gioia e chi la prenderà male - ma adesso che succede? : Trono classico di Uomini e Donne, il colpo di scena stavolta arriva dalla segnalazione di una spettatrice. Riguarda Sara Affi Fella, la ‘rivale’ di Nilufar Addati, che condivide il Trono anche con Mariano Catanzaro e Nicolò Brigante. Lo sappiamo che ve lo state chiedendo: c’entra sempre Lorenzo Riccardi, il corteggiatore conteso e, a quanto pare, tanto ambito? No, non in questo caso, stranamente. Prima diviso tra le due ...

Calcio amarcord : la classe di Del Piero è vincente - rivivi Lazio-Juventus 3-4 del 1994 : All'Olimpico la Lazio in inferiorità numerica non regge il confronto con la Juve. Brilla il talento di Del Piero

Lazio - Milinkovic-Savic : un gigante di classe cristallina : dal nostro inviato REGGIO EMILIA - Un gigante. Sergej Milinkovic una spanna sopra tutti. Fisico, qualità e quantità. Inzaghi sorride. Il serbo, a riposo in Europa League, è il protagonista della ...

Serie A - 26^ giornata : i risultati delle partite di oggi e la classifica. Sassuolo-Lazio 0-3 - Verona e SPAL per la salvezza : Quattro partite nel pomeriggio per la 26^ giornata della Serie A 2018 di calcio. La Lazio ha sconfitto il Sassuolo a domicilio per 3-0 ed è così risalita in terza posizione: superata l’Inter in attesa del big match di questa sera tra Roma e Milan. Doppietta di Milinkovic-Savic (al 7′ stupendo calcio a giro dal limite dell’area di rigore su invito di Felipe Anderson, al 47′ incornata nel cuore dell’area di rigore su ...

