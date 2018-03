Lavoro | la provincia di Latina leader in Italia per lo sviluppo e il lavoro | l' intervento

Il Lavoro torna a crescere a macchie di leopardo. Male una provincia su due : Sorpresa, la crisi oramai è alle nostre spalle, crescono Pil e occupati, ma nel 2017 – comunque - meno della metà delle province italiane ha visto crescere i posti di lavoro : appena 52 su 107 presentano il segno più, 18 sono praticamente ferme, le 5 sarde dopo il riordino non sono classificabili, mentre le altre 32 arretrano. Non solo, ma di queste...

Ancora un morto sul Lavoro : "Subito il tavolo provinciale per la sicurezza" : L'attenzione alla sicurezza, con la ripresa dell'economia, sta venendo meno. Bisogna stare attenti perché nuovi fenomeni di elusione, come quella contrattuale, comportano nuovi rischi per i ...