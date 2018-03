Lavoro | Coldiretti | “Nasce rete agricoltura sociale campagna amica”

meteoweb.eu

: RT @coldiretti: Lavoro, Coldiretti: nasce la rete di agricoltura sociale di Campagna Amica con 937 aziende agricole iscritte che esercitano… - alcinx : RT @coldiretti: Lavoro, Coldiretti: nasce la rete di agricoltura sociale di Campagna Amica con 937 aziende agricole iscritte che esercitano… - LucaBraia : RT @SassiLive: ASSESSORE BRAIA A COLDIRETTI: AFFRONTIAMO EMERGENZA CINGHIALI COME SISTEMA BASILICATA - StefaniaVentu16 : RT @coldiretti: Lavoro, Coldiretti: nasce la rete di agricoltura sociale di Campagna Amica con 937 aziende agricole iscritte che esercitano… -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Nasce ladidiAmica con 937 aziende agricole iscritte che esercitano attività diai sensi della legge 141/2015, con servizi che vanno dal reinserimento socio lavorativo di soggetti disagiati, disabili o problematici all’educazione ambientale, dalle attività terapeutiche ai servizi alle comunità locali. Lo rende noto lain occasione della presentazione del Rapporto sull’del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali facendo il punto su un settore in continua espansione con una crescita dell’80% in dieci anni e 1.200 realtà totali operanti in Italia. Secondo la mappa dell’diAmica in Italia la metà delle aziende ha sede nel nord con Piemonte ed Emilia Romagna come regioni con più esperienze, il 16 % è collocato nelle regioni centrali con Lazio, Marche e Abruzzo come ...