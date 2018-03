L’auto a guida autonoma ha ucciso una donna Ma non sparate sul robot

ilfattoquotidiano

: Inghilterra, guida con la patente falsa di Homer Simpson: fermato dalla polizia! L’uomo in auto è stato denunciato… - DjChiamaItalia : Inghilterra, guida con la patente falsa di Homer Simpson: fermato dalla polizia! L’uomo in auto è stato denunciato… - repubblica : Incidente mortale, l'auto a guida autonoma sembra innocente - RaiTre : “#AldoMoro sale sulla Fiat 130, con lui ci sono il Maresciallo Leonardi, che da 15 anni è la sua ombra, l'appuntato… -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) di Carblogger / @carblogger_it Un’autoha investito eunain Arizona. Al volante c’era un software, mentre il tecnico umano a bordo non ha evidentemente fatto in tempo a intervenire per evitare l’impatto. Per il “selfdriving” non è il primo incidente, è il più grave. Parlando con Bloomberg nello stesso giorno, un ex ingegnere che ha sviluppato sistemi disi è lasciato scappare: finalmente è accaduto. Ilal posto dell’essere umano al volante, che non è e non sarà un umanoide come letteratura e cinema ci hanno abituato a immaginare nel secolo scorso, servirà a salvare vite umane. L’assunto è che un computer sbagli molto meno di una persona. Negli Stati Uniti, ogni anno muoiono 6.000 pedoni in incidenti stradali. L’autoche halaè una Volvo XC90 gestita da Uber, la società ...