Laura Petrolito | uccisa e gettata nel pozzo | Siracusa Almeno 16 coltellate dal compagno

La madre della giovane Laura Petrolito uccisa a Siracusa : "Non ho abbandonato mia figlia. Ci siamo viste all'insaputa del padre" : A pochi giorni dal dramma, parla Angela Conti, la madre di Laura Petrolito, uccisa dal compagno con venti coltellate e gettata in un pozzo di Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa."Dovete sapere la verità e la voglio gridare al mondo: io non ho abbandonato mia figlia. Mi è stata strappata 18 anni fa quando era piccola e adesso una seconda volta per mano di un assassino". In una intervista al sito 'Siracusa Oggi', la donna ...

Femminicidio Siracusa - Laura Petrolito non è morta per caso : Il 18 marzo Paolo Cugno ha sferrato sei coltellate alla moglie Laura Petrolito e poi l’ha gettata in un pozzo artesiano. Secondo il blog “In quanto donna” sarebbe la diciassettesima donna uccisa nel 2018. E ieri si è aggiunta anche Immacolata Villani, assassinata dal suo ex marito Pasquale Vitiello a Terzigno, che stamani si è tolto la vita. Quello di Laura (come quello di Immacolata) è un Femminicidio ma i cronisti descrivono ...

Andrea Petrolito - padre di Laura uccisa e gettata in pozzo a Caniccatini : "Il compagno la picchiava - lei chiese aiuto a un assistente sociale" : "Il suo compagno era possessivo e violento, la picchiava sempre". Lo dice Andrea Petrolito, padre di Laura, la ventenne uccisa e gettata in un pozzo a Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa, dal suo compagno adesso in carcere."Poco tempo fa - ha detto davanti alle telecamere della Tgr Rai Sicilia - aveva chiesto a un assistente sociale di andare a vivere in una comunità. Se questo assistente sociale avesse fatto il suo lavoro in modo ...

