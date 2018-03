Laura Boldrini a Bianca Berlinguer | ' Dobbiamo fare i conti con la realtà' Ha capito che

Laura Boldrini e Pietro Grasso - la lite sulle assunzioni in Parlamento : il verbale che li incastra : Non c' è stato solo lo screzio sull' apertura ai Cinque Stelle , contrarissima lei, favorevole lui, . La freddezza con cui Laura Boldrini ha aderito al partitino di Pietro Grasso , Liberi e Uguali , ...

Laura Boldrini tace sugli insulti della Balzerani alle vittime del terrorismo - Francesco Storace : 'Nemmeno una parola?' : Nel giorno del vergognoso attacco dell'ex brigatista Barbara Balzerani alle vittime del terrorismo - secondo lei essere vittima è diventato 'un mestiere' -, si è fatto notare il silenzio di Laura ...

Laura Boldrini umiliata da Liberi e Uguali : eletta nel partito più maschilista di tutto il Parlamento : Sarebbe un silenzio ingeneroso, perché stiamo parlando di una corrente del costume, prima ancora che della politica, che ci ha allietato a tutte le ore, su tutti i canali, in tutti i convegni, da ...

Riforma pensioni/ L'analisi di Laura Boldrini (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 13 marzo. L'analisi di Laura Boldrini dopo le elezioni politiche. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 11:31:00 GMT)

Laura Boldrini - il fallimento umano : ha già dimenticato fascismo e antifascismo : La tragedia di una politica ridicola, parafrasando Bernardo Bertolucci. Laura Boldrini si è svegliata il 5 marzo, dopo il voto che ha sancito il fallimento di Liberi e Uguali , e la sua elezione alla Camera, da ...

Laura Boldrini - l'8 marzo : addio alle Boldrinate e alle parole strumentali : ... sempre alla Camera, in cui sensibilizzare gli italiani circa un nuovo modello di donna emancipata: lei, Laura Boldrini, una signora che fa politica. ABUSO DI RUOLO addio, insomma, all' evidente ...

Laura Boldrini e Pietro Grasso - la fine ridicola di Liberi e Uguali : già a un passo dalla scissione : Si è già spaccato Liberi e Uguali dopo il misero risultato elettorale. Prima del voto, infatti, Laura Boldrini aveva frenato su una eventuale apertura al Movimento 5 stelle sia di Pierluigi Bersani ...

Da Marco Minniti a Laura Boldrini - da Renato Schifani a Umberto Bossi : i "ripescati" del proporzionale : Il proporzionale salva alcuni nomi illustri bocciati dalla sfida nei collegi uninominali alle elezioni del 4 marzo. Le sconfitte più clamorose sono state quelle di alcuni ministri del governo uscente. Per non parlare di alcuni dei leader di Liberi e Uguali come Piero Grasso, Laura Boldrini e Pier Luigi Bersani e Vasco Errani. Riescono a entrare dalla "porta" del proporzionale il forzista Renato Schifani e il leghista Umberto Bossi.Dario ...

Laura Boldrini e Pier Luigi Bersani sono entrati in Parlamento : Per i dem i collegi uninominali sono stati disastrosi. sono stati eliminati Marco Minniti a Pesaro e Dario Franceschini a

Laura Boldrini - che flop : prende il 4 - 6% e non viene rieletta : Dalla presidenza della Camera dei deputati alla mancata rielezione : questa la triste parabola di Laura Boldrini , che a Milano, nel collegio uninominale 12, ha ottenuto solo il 4,6% delle preferenze, ...

Spopola Alessandro Boldrini e la Ferrari del figlio di Laura : bufala da fake news? : Si parla tanto delle elezioni del 4 marzo e dell'inconfutabile sconfitta del Centro Sinistra, ma questo evidentemente non ha frenato le fake news come quella relativa ad Alessandro Boldrini, figlio presunto di Laura e al centro di una bufala decisamente divertente. La catena Facebook, infatti, ci mostra un ragazzo posizionato accanto ad un'auto di grossa cilindrata, come riportato da prefissoitalia.it, etichettandolo da subito come "parente" del ...

Laura Boldrini - solidarietà per le case "marchiate" a Pavia/ Antifascisti - la telefonata all'assessore Galazzo : Laura Boldrini interviene sull'episodio delle case degli Antifascisti "marchiate" con adesivi a Pavia: la Presidente della Camera telefona all'assessore alla cultura esprimendo solidarietà(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 18:01:00 GMT)

Papa Francesco come Laura Boldrini : contro lo 'sfruttamento' delle donne nella pubblicità : Il Pontefice, infatti, premette: 'Seguendo il pensiero dei miei predecessori, credo sia necessaria una rinnovata ricerca antropologica che includa i nuovi progressi della scienza e delle attuali ...

Laura Boldrini - Elezioni 2018/ Video - bikesharing Milano e attacco a Salvini : “carriera finita senza migranti” : Laura Boldrini, ultimi giorni di campagna Elezioni 2018: bikesharing a Milano e attacchi a Renzi, Salvini e Gasparri. La biciclettata della leader LeU(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 18:35:00 GMT)