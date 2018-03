L' assurda BUGIA di Bill per far tornare insieme Thomas e Caroline!

gossippiu

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Cari appassionati, vi diamo subito le anticipazioni sulle puntate italiane di Beautiful dal 26 al 31 marzo 2018: Caroline ribadirà di essere tornata con l'intenzione di riconquistarevorrà aiutarla a tutti i costi. I Forrester si daranno da fare per la sfida con la Spectra, intantofarà la sua mossa: dirà ache Caroline è in fin di vita e sarà una, ovviamente, ma vorrà convincere il ragazzo aa Caroline per il bene del piccolo Douglas.sarà sconvolto, mentre Steffy andrà da Ridge per confidargli dove si trova Eric, aggiungendo che èa Sheila. E in effetti, Eric non vorrà ancoraa casa e questo preoccuperà molto Ridge, per questo Steffy gli dirà dove si trova, rompendo la promessa fatta al nonno di mantenere il segreto.si adopererà per ricongiungere Caroline e, ma la nipote non apprezzerà assolutamente la ...