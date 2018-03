Lamezia Terme | 16enne manda all' ospedale un' anziana per strapparle la borsa

Chirurgia - prolasso utero-vaginale : primi interventi protesici in Calabria eseguiti nell’Ospedale di Lamezia Terme : Si è svolta per la prima volta in Calabria una seduta operatoria per trattare tre casi di grave prolasso utero-vaginale di quarto grado, la seduta è durata 11 ore dalle 8:00 alle 19:00. Gli interventi protesici ben riusciti e risolutivi del problema, sono stati eseguiti nel presidio ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme da tre equipe operatorie composte dal dott. Domenico Perri, primario dell’unità operativa Ostetricia e Ginecologia ...

Lamezia Terme. Omicidio di Francesco Pagliuso : l’assassino è Marco Gallo : Svolta nelle indagini sull’Omicidio dell’avvocato Francesco Pagliuso, assassinato a Lamezia Terme il 9 agosto del 2016 nel giardino della sua

OMICIDIO PAGLIUSO - CHI È MARCO GALLO/ Lamezia Terme - la sorella di Francesco : “Attendiamo la verità” : OMICIDIO Francesco PAGLIUSO: ad uccidere l'avvocato di Lamezia Terme fu MARCO GALLO, insospettabile colletto bianco di giorno, efferato sicario a pagamento della 'ndrangheta di notte.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 21:46:00 GMT)

Omicidio Pagliuso - chi è Marco Gallo/ Lamezia Terme : il sicario incastrato dal Gps della sua macchina : Omicidio Francesco Pagliuso: ad uccidere l'avvocato di Lamezia Terme fu Marco Gallo, insospettabile colletto bianco di giorno, efferato sicario a pagamento della 'ndrangheta di notte.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 18:57:00 GMT)

OMICIDIO PAGLIUSO/ Lamezia Terme - chi è Marco Gallo : killer a pagamento del clan faceva il consulente : OMICIDIO Francesco PAGLIUSO: ad uccidere l'avvocato di Lamezia Terme fu Marco Gallo, insospettabile colletto bianco di giorno, efferato sicario a pagamento della 'ndrangheta di notte.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 17:49:00 GMT)

Elezioni - indagato un candidato Pd in Calabria : “Interruzione del servizio idrico ai cittadini di Lamezia Terme” : Si aggiunge Luigi Incarnato nella lista degli indagati candidati dal Pd alle Elezioni politiche. Come commissario straordinario della Sorical (la società in house che gestisce il servizio idrico in Calabria), il nome di Incarnato è finito nel decreto di sequestro preventivo degli impianti idrici di Lamezia Terme emesso dal gip Emma Sonni su richiesta del procuratore Salvatore Curcio. candidato nel collegio uninominale di Castrovillari, ...

Grande successo per la finale del Festival "Facce da Bronzi" a Lamezia Terme : Il Festival in oltre, in due mesi di spettacoli, proiezioni, laboratori, mostre e seminari dedicati all'anniversario dei 50 anni dalla scomparsa dell'attore Antonio De Curtis, in arte Totò, è ...

Volotea lancia due nuove rotte da Lamezia Terme verso Genova e Verona : Volotea, la compagnia aerea low cost che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa, ha annunciato l’avvio di due nuove rotte da Lamezia Terme verso Genova e Verona. I nuovi voli estivi collegheranno la Calabria con il Veneto e la Liguria rispettivamente dal 26 e dal 27 maggio, con 2 voli alla settimana per tratta e un totale di 13.350 biglietti disponibili verso il capoluogo veneto e 9.750 verso quello ligure. “Per l’estate 2018 ...

Allerta Meteo - cambia il sistema di allertamento della Regione Calabria : a Lamezia Terme la presentazione : Sarà presentato domani a Lamezia Terme (Catanzaro) il nuovo sistema di Allertamento regionale. Ne dà notizia il sito della Protezione civile. Alla giornata, organizzata assieme all’Anci Calabria e dedicata alla direttiva per l’omogeneizzazione dei messaggi di Allertamento e delle fasi operative per rischio Meteo-idrogeologico e idraulico, prenderanno parte i cinque prefetti della Regione, i Sindaci, i Segretari comunali, i Presidenti ...

A Lamezia Terme l'ultima tappa del festival nazionale del cabaret 'Facce da Bronzi' : Si svolgerà a Lamezia Terme l'ultima tappa del festival nazionale del cabaret 'Facce da Bronzi' Dopo il successo a Reggio Calabria con la programmazione di seminari, proiezioni, mostre e spettacoli dedicati a "Totò, il principe della risata", il noto festival nazionale del cabaret "Facce da Bronzi" " V edizione Winter terminate le selezioni nelle città italiane Milano, Napoli e Roma, ...

Lamezia Terme. Terremoto magnitudo 3.5 : gente in strada : La gente è scesa in strada a Lamezia Terme per una scossa di Terremoto che è stata avvertita alle 19.29. Il sisma è stato percepito distintamente nelle province di Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia. La scossa è stata registrata dai rilevatori…Continua a leggere →

Terremoto in Calabria : scossa a Lamezia Terme - epicentro a Sambiase [MAPPE e DATI INGV] : 1/13 ...

Lamezia Terme : Tante emozioni ed ansia di riscatto nel corso delle celebrazioni del cinquantennale - InfoOggi.it : Tante le emozioni suscitate durante le varie iniziative, diffuse in diretta - streaming su internet, a cominciare dalla performance della ragazze dell'istituto Manzoni-Augruso che hanno preceduto la ...