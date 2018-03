L' aggiornamento 5 0 di Nintendo Switch potrebbe nascondere indizi su un nuovo modello

eurogamer

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Mentre già Digital Foundry ipotizzava unPro, una console aggiornata come PS4 Pro o Xbox One X, ecco spuntare interessanti notizie provenienti dal dataminer Mike Heskin.Il dataminer, avrebbe analizzato nel particolare ildel firmware 5.0 e sarebbe arrivato alla conclusione che, probabilmente, presto sentiremo parlare di undi. Come riporta VG247.com, Mike Heskin avrebbe scoperto nel codice sorgente riferimenti al SoC (System on Chip) NVIDIA Tegra 214, versione superiore rispetto al Tegra 210 montato sulla console. Secondo Heskin, ilSoC non apporterebbe alcun miglioramento perin termini di prestazioni, ma sarebbe utile per la sicurezza e a chiudere le falle che hanno consentito agli hacker di realizzare software homebrew sulla macchina. Con la pubblicazione delfirmware, queste falle sono state bloccate, ma una ...