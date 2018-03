' L' accordo Pd-M5s? Suicidario e inquietante' Parla Alessandro Dal Lago

Presidenze Camere - accordo vicinissimo : al M5s Montecitorio - il Senato a FI. Oggi vertice del Centrodestra : Di Maio e Salvini pronti ad individuare un nome di compromesso anche per Palazzo Chigi. Nella tarda mattina il summit decisivo tra il leader della Lega, Berlusconi e la Meloni -

M5S-Lega verso accordo su presidenze Camere : per il Senato in pole position Giulia Bongiorno : Ed esulta, con il Washington Post, anche Davide Casaleggio che raccoglie i frutti della scommessa fatta da suo padre Gianroberto: 'Il M5s e' inarrestabile, e' il primo partito digitale al mondo' ...

Cirinnà (PD) : "accordo con M5S? Decideranno i nostri iscritti" : Monica Cirinnà è intervenuta questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l'emittente dell'Università degli...

accordo sempre più vicino tra M5s e Lega per le presidenze delle Camere. Domani vertice Salvini-Berlusconi : Lo scenario prevede Montecitorio alla Lega per la coalizione di centrodestra mentre il Senato ai pentastellati. Salvini prova a rassicurare gli alleati ma la tensione con Forza Italia resta sempre ...

accordo Lega - M5S più vicino : le strane parole di Di Maio Video : Tra pochi giorni andranno eletti i presidenti di Camera e Senato e in questa fase di stallo politico è molto difficile trovare una quadra. Il candidato Di Maio e, con lui, il suo movimento si trovano in una posizione di forza in Parlamento; le ultime elezioni hanno dato al M5S ben il 32% dei voti, permettendogli così di eleggere oltre 300 parlamentari. Anche se si è classificato come primo partito, non ha superato il 40% che gli avrebbe ...

accordo Lega-M5S - Gianluca Cantalamessa : 'Condividere un percorso é fattibile' : ... 'non è possibile " afferma " che, in una Regione che ha il 50% della disoccupazione giovanile, 230 sindaci firmino un Accordo con il ministero dell'Interno per avviare al mondo del lavoro 10mila ...

Paolo Mieli - la lezione al Pd e a Elisabetta Gualmini : 'Non fate i furbi - basta privilegi. L'accordo col M5s è la vostra condanna a morte' : Il Pd non soltanto è uscito con le ossa spezzate dal voto del 4 marzo : già, perché ora, nel partito, continuano a scannarsi sulla linea da seguire, nella miglior tradizione della sinistra. Lo scontro ...

La verità sull'asse Lega-M5Saccordo sulle Camere : i nomi Dietro le quinte si tratta sul governo : Accordo quasi fatto tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini sulle presidenze di Camera e Senato. Al momento i nomi non ci sono ancora ma sul metodo l'intesa c'è. Un presidente ai pentastellati e uno al Carroccio, con buona pace per le proteste di Forza Italia Segui su affaritaliani.it

Pensioni - Salvini : con M5s idee in comune - accordo possibile - le novità Video : In ragione di un programma simile sulla riforma #Pensioni e di proposte uguali pure sulla giustizia e sull’Europa, sembrano avvicinarsi sempre di più, nelle ultime ore, le posizioni tra la Lega di Matteo Salvini e il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio impegnati a dialogare per la formazione del nuovo governo anche se prima di dovra' procedere con l’elezione dei presidenti di Camera e Senato. Il no alla legge Fornero, la #Quota 41 per i ...

accordo Lega-M5s? Maroni avverte Salvini : "A rischio le giunte Regionali" : Il matrimonio tra Lega e M5s? Non s'ha da fare, secondo l'ex governatore della Lombardia Roberto Maroni. Intervistato da Lucia Annunziata a Mezz'ora in più, su Rai 3, Maroni ha lanciato un avvertimento al leader...

Salvini e Di Maio/ Scontro su privilegi - accordo sulle Camere : Governo Lega-M5s vicino? Condizioni Berlusconi : Matteo Salvini e Luigi Di Maio, lo Scontro sui tagli dei privilegi e le trame di Governo: accordo M5s-Lega vicini? I timori e le Condizioni di Silvio Berlusconi, le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 11:20:00 GMT)

M5s-Lega - prove di accordo. Di Maio : 'presidenza Camera a noi' : 'Berlusconi è disperato - dicono i capigruppi pentastellati - per questo fa campagna acquisti. Ma i nostri parlamentari non sono in vendita' -

Elezioni - il M5S chiede la Presidenza della Camera : c'è l'accordo? : I due leader hanno reciprocamente riconosciuto la loro vittoria, ma Di Maio avrebbe insistito sul punto di lasciare ai Cinquestelle, in quanto prima forza politica d'Italia , la Presidenza della ...

Camere - accordo Salvini-Di Maio/ M5s sonda Lega e Pd : “Montecitorio a noi - Berlusconi è disperato” : Salvini chiama Di Maio su Camere e nomine: possibile piano su Governo M5s-Lega per nuova legge elettorale e subito nuove elezioni. Grillini incontrano LeU, Pd e centrodestra diviso(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 16:02:00 GMT)