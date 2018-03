La sede della Casa del Turista ospiterà una biblioteca interattiva

Vandali imbrattano la sede della Lega : Ennesimo atto Vandalico alla sede della Lega di Marsciano . I simboli del partito cancellati con la vernice nera e qualche 'A' di Anarchia disegnata nella porta del locale che si affaccia in una delle ...

Assolombarda : in mostra in sede primo numero della Gazzetta : ... che prevede l'esposizione all'interno dell'associazione di un oggetto iconico dell'industria e della cultura italiana che ha contribuito a rendere il made in Italy celebre nel mondo. All'...

Vaticano - lettera di Ratzinger “tagliata” : si dimette Viganò - capo comunicazione della Santa sede : Papa Francesco ha accettato le dimissioni di monsignor Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la comunicazione. Il passo indietro è legato alla vicenda della lettera del papa emerito Benedetto XVI. Nei giorni scorsi ci sono state polemiche sul fatto che, nella foto fornita ai giornali, una parte della missiva in cui Ratzinger difendeva il successore Bergoglio era sfuocata e illeggibile e una parte letta pubblicamente da Viganò non ...

Un volantino di minacce antifasciste contro la sede della Lega : Milano 16 Marzo Le elezioni sono ormai alle spalle ma il clima di tensione politica non accenna a diminuire in tutta Italia. A dimostrarlo è la vicenda andata in scena mercoledì a Milano, dove alcuni volantini minatori sono stati ritrovati davanti alla sede della Lega ...

Unilever non avrà più una sede legale a Londra - ultimo effetto della Brexit : ROMA - Il colosso agroalimentare anglo-olandese Unilever lascerà Londra e avrà una sola sede legale, proprio in Olanda. Attualmente Unilever ha due sedi legali, una a Londra e una a Rotterdam, ma ha ...

'Dipendente della Lega aggredito con un'accetta' : paura fuori dalla sede a Milano : Un militante della Lega sarebbe stato aggredito a Milano, vicino via Bellerio - quartier generale del movimento guidato da Matteo Salvini - a colpi di accetta . La notizia è stata riferita in diretta ...

Alemanno nella sede della Lega a Caserta : 'È partito nazionale' : Dobbiamo consolidare la realtà organizzativa e politica per equilibrare il gap tra Nord e Sud della Lega. Il primo passo, peró, è fatto'. Presenti al fianco di Alemanno il candidato capolista al ...

A Colico la nuova sede della Croce Rossa : 'Un mattone col tuo nome x la sede di Croce Rossa Italiana Aiutaci a costruire per aiutare'. Con questo slogan parte la campagna di raccolta fondi a favore della nuova sede da un milione di euro, i ...

Emergenza freddo - stasera la sede della protezione civile ospiterà più di 14 persone : Avenza - La sede della protezione civile di Avenza, trasformata per l'Emergenza in un ricovero per i senzatetto, stasera avrà tutti e 13 i letti occupati: per l'ospitalità saranno impiegati anche i ...

Giornata Internazionale della Lingua Madre : nella sede della LIFE AND LIFE - bene confiscato alla mafia - pomeriggio di video - danza - teatro - ... : ... grazie alla LIFE AND LIFE, si è celebrata la 'Giornata Internazionale della Lingua Madre', proclamata dalla Conferenza Generale dell'ONU per l'educazione, la scienza e la cultura nel novembre del ...

Ema : battaglia sempre più difficile - no a revisione della sede : Ieri la commissione Affari Costituzionali dell'eurocamera ha bocciato l'emendamento di Mercedes Bresso , Pd, che chiedeva di eliminare dal nuovo regolamento il riferimento ad Amsterdam come nuova sede,...

Ema - dalla Commissione no alla revisione della sede di Amsterdam. “Ppe non difende Milano” : Nessuna riapertura dei giochi per la sede dell’Ema, nessuna revisione per la scelta di Amsterdam. E si allontana la possibilità per Milano di portare in città l’Agenzia del Farmaco, costretta a traslocare da Londra dopo Brexit coi suoi 900 dipendenti. A complicare lo scenario è stato il voto della Commissione per gli affari costituzionali dell’Europarlamento sul regolamento per la nuova sede, che ha deluso chi sperava che il ...

“Mi ha strusciato addosso il suo c***”. Un altro caso choc nel mondo della tv. Lui uno dei conduttori più famosi - lei una sua collega : “Ecco che mi faceva nei camerini - era ossessionato dal mio sedere” : Se la fine del 2017 è stata contraddistinta dagli scandali sessuali di Hollywood, il 2018 non sembra essere da meno. Dopo essere finito nei guai l’amatissimo, quanto folle (almeno così dicono) James Franco, ora è la volta anche di Ryan Seacrest. Per chi non sapesse, Ryan è uno dei più noti presentatori americani, conduce molti spettacoli radiofonici e televisivi, tra cui il noto talent show televisivo American Idol e il programma ...