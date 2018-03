La Sea risponde ai 5 Stelle | ' Acquisto della nuova sede secondo norma e il principio di

Premier League - lo United risponde al ChelSea : goleada dell’Arsenal : Dopo il netto successo del Chelsea sul campo del Brighton, continua il programma valido per la giornata di Premier League, nessun problema per l’Arsenal contro il Crystal Palace, in gol Lacazette, partita chiusa dopo appena 22 minuti, finisce 4-1. Vittoria con più di qualche problema per il Manchester United, Martial regala tre punti a Mourinho contro il Burnley. Vardy porta tre punti al Leicester contro il Watford (2-0), si dividono la ...