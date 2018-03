“La scienza per la democrazia” | dall’11 al 13 aprile a Bruxelles il quinto congresso

Oscar 2018 - “La forma dell'acqua” potrebbe invertire la rotta perdente della fantascienza agli Oscar : La pellicola di Guillermo del Toro ha una chance di conquistarsi il premio per il Miglior Film di quest'anno. Sarà mai in grado di riuscire dove "E.T." e "Arancia Meccanica" hanno fallito?Quasi 50 anni fa l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences si diede una bella scossa candidando un film di genere a Miglior Film. Fino a quel momento — la 44esima cerimonia per gli Academy Awards del 1972 — agli Oscar musical e drammi ...

Salute - Piero Angela : “La scienza non è democratica - non prevede par condicio” : “Oggi col web la disinformazione circola rapidamente ed e’ pieno di pifferai magici a cui e’ facile credere. La scienza non e’ democratica, non prevede par condicio. Non e’ la stessa cosa dire che la terra e’ quadrata oppure che e’ rotonda“: lo ha dichiarato Piero Angela, testimonial del portale online presentato oggi all’Istituto Superiore di Sanita’, incentrato su informazioni ...

TV - Rai3 : a “La Grande Storia” protagonista Lourdes - tra fede e scienza : Lourdes al centro della puntata de “La Grande Storia” in onda lunedì 19 febbraio alle 23.05 su Rai3. Sono più di 300 milioni i pellegrini che negli anni, da ogni parte della terra, si sono incamminati verso Lourdes. E oltre 20 milioni i malati arrivati davanti a quella grotta, nella speranza che accada qualcosa. Ma sono solo 69 le guarigioni riconosciute come miracolose dalla Chiesa. Il programma racconterà alcune di queste storie, ascoltando ...