La procura di Milano indaga sulla vendita del Milan Cosa sappiamo finora

Vendita del Milan - la procura di Milano apre un fascicolo senza indagati dopo le «segnalazioni di operazioni sospette» : dopo le «segnalazioni di operazioni sospette» in relazione al passaggio del club all’imprenditore cinese Yonghong Li

Expo - la procura di Milano insiste : "Processate il sindaco Sala" : "Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, deve andare a processo per abuso d'ufficio". E' la richiesta dei sostituti procuratori generali Vincenzo Calia e Massimo Caballo, che, davanti al giudice per le...

Milano - si era finto tassista e aveva stuprato una turista - la procura lo accusa di un'altra violenza avvenuta nel 2010 : Ha scelto di essere processato con rito abbreviato, dopo la richiesta di giudizio immediato della procura di Milano, Josè Balmore Argueta Iraheta, salvadoregno di 28 anni legato alla gang sudamericana ...

Milano : esposto Codacons in procura su multe inesigibili : Milano, 19 feb. (AdnKronos) - Un esposto alla Procura della Repubblica di Milano in relazione alle multe dichiarate inesigibili da Palazzo Marino. Lo annuncia Codacons, ricordando che "il Comune di Milano ha dichiarato inesibigili una massa di contravvenzioni del valore 9,3 milioni complessivi, tra

GIUCAS CASELLA E MARCO FERRI / Denunciati alla procura di Milano - ecco perché (Isola dei famosi 2018) : GIUCAS CASELLA e MARCO FERRI dell'Isola dei famosi 2018 sono stati Denunciati alla Procura della Repubblica di Milano da un'associazione animalista. ecco i motivi...(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 10:39:00 GMT)

procuratore Milano : minaccia Isis resta alta. Pg Roma su Regeni : impegno per verità non verrà meno : Migranti minori non accompagnati; lotta alla criminalità organizzata. Sono alcuni dei passaggi delle relazioni d'apertura dell'anno giudiziario dei Procuratori generali delle Corti d'appello. Nelle relazioni - dove si delinea un Paese con forti criticità - si parla anche di sovraffollamento delle carceri; dell'aumento di omicidi e femminicidi; di una impennata di reati anche attraverso la rete; di abusi su minori. E non ultimo di casi in aumento ...

Treno deragliato a Milano - l'ipotesi della procura : binario già rotto : Il lavoro lungo la massicciata è lento e meticoloso. La verità è tutta lì, in quei due chilometri e mezzo di binari dai quali il Treno dei pendolari è deragliato giovedì all'alba. Investigatori e ...

La strage sui binari di Milano : tre morti e 46 feriti - la procura indaga per disastro colposo : Le immagini di una telecamera di sorveglianza della stazione di Pioltello che inquadrano il treno che passa lasciando una scia di scintille e un uomo, in attesa sulla banchina, che si...

**Milano : procura apre inchiesta per disastro ferroviario colposo** : Milano, 25 gen. (AdnKronos) - La procura di Milano ha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di reato di disastro ferroviario colposo per il deragliamento del treno che stamane, alle 6.57, è avvenuto a Seggiano di Pioltello, alle porte di Milano. I due vagoni del treno regionale, pieno di pendolari, è de

Foggia Calcio - arrestato il presidente Sannella : l’accusa è riciclaggio. La procura di Milano : “Commissariare il club” : arrestato il presidente Fedele Sannella e la richiesta di un commissario giudiziale per un anno. Nuovi guai per il Foggia Calcio, attualmente impegnato nel campionato di Serie B. L’accusa nei confronti del numero uno del club rossonero è di riciclaggio, la stessa che che aveva portato all’arresto dell’ex vicepresidente della società, Ruggiero Massimo Curci, negli scorsi mesi. I magistrati hanno disposto anche diverse ...

Milano - la procura chiede la confisca della casa di Fabrizio Corona : L'abitazione, già sequestrata, avrebbe un'intestazione fittizia. Dolci chiede però di revocare il sequestro di 1,8 milioni di euro perché ha pagato le tasse

Dj Fabo - la procura di Milano chiede l'assoluzione per Cappato : Milano, 17 gen. (askanews) - l'assoluzione di Marco Cappato dall'accusa di agevolazione al suicidio "perchè il fatto non sussiste". Oppure, in subordine, l'invio degli atti del processo sulla morte di ...

