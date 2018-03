La porta della palestra

Novita' importanti sul fronte della Brexit - bene la sterlina - soffre la borsa : In conclusione e' quindi possibile dire che la borsa ingleseal momento sembra essere quella piu' penalizzata dalla Brexit, mentre lasterlina, e l'economia, al momento risentono meno delle prospettive ...

Tv del weekend : il mistero della «porta nera» di Maria De Filippi : Una porta nera chiusa, immobile, insonorizzata, ripresa da una telecamera fissa per otto interminabili minuti. Nessuno sviluppo narrativo, nessun colpo di scena, solo la speranza che, dietro quella porta, Maria stia facendo ragionare Pino affinché rientri in studio e ascolti quello che mamma Domenica ha da dirgli. È accaduto nell’ultima puntata di C’è posta per te, 5.267.000 spettatori e il 26.1% di share. Un successo garantito anche ...

In preda a crisi isteriche ruba la croce della Chiesa della "Madonna della Strada" - trasportato in Ospedale - : In preda a crisi isteriche è entrato all'interno della Chiesa della "Madonna della Strada" che si affaccia su piazza Fontana, a Taurisano, per impossessarsi della croce in ottone e, non contento, ...

Nel Vco esportazioni record : nel 2017 il miglior risultato dall'inizio della crisi : ... +7,7%, e dell'Italia , +7,4%, , segno di una rinnovata vivacità dopo lunghi anni di stagnazione dell'economia, che aveva alternato fiammate di ripresa e frenate improvvise. Il top nel casalingo La ...

“EUREKA! in biblioteca. Il bello della scienza a portata di mano” : Al via dal 21 marzo al 22 aprile “EUREKA! in biblioteca. Il bello della scienza a portata di mano”. Oltre 200 appuntamenti in 24 biblioteche dedicati alla divulgazione scientifica promossi da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale. Le Biblioteche di Roma, con un programma del tutto inedito, danno un’anticipazione di “EUREKA! Roma 2018” – la stagione che Roma dedica alla […] L'articolo “EUREKA! in biblioteca. ...

“Non striscia più… guardala”. La tragedia di Alanna. È una bambina dolcissima e sta per compiere due anni - ma qualcosa va terribilmente storto. I genitori in preda al panico la portano al pronto soccorso e fanno la peggiore scoperta della loro vita : “Un destino maledetto e ingrato” : Stavano per festeggiare il compleanno della loro bambina. Di lì a qualche giorno avrebbe compiuto due anni e in casa c’era un gran da fare. Tutti erano i fibrillazione per organizzare una festicciola con i fiocchi, ma purtroppo quel momento così felice si è trasformato in un’orrenda tragedia e la vita della famiglia O’Shaughnessy di Auckland (Australia) non è più stata la stessa. Alanna era una bambina dolcissima bella ...

Edilportale Tour 2018 ha portato a Pescara gli esperti della nuova edilizia : Tesi avvalorata da Elena Stoppioni, ‎Presidente della Federazione Cdo edilizia, secondo la quale per uscire dalla crisi bisogna lavorare sui driver della ripartenza: green economy ed economia ...

Francesca Del Taglia incinta?/ Uomini e donne - Eugenio Colombo la porta a Cuba in attesa della cicogna : Francesca del Taglia ed Eugenio Colombo genitori bis? La corteggiatrice potrebbe essere in attesa del secondo figlio e, intanto, si rilassa a Cuba insieme al suo compagno, ma il matrimonio?(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 11:31:00 GMT)

Festeggiate il Pi greco day. E riscoprite l'importanza della matematica : Da alcuni anni questa festa è diventata anche un pretesto per evidenziare e per difendere il valore inestimabile della disciplina più bella del mondo, nelle forme più disparate: - l'anno scorso a ...

Roma - arriva 'Eureka! in biblioteca. Il bello della scienza a portata di mano' - : Al via dal 21 marzo al 22 aprile "EUREKA! in biblioteca. Il bello della scienza a portata di mano". Oltre 200 appuntamenti in 24 biblioteche dedicati alla divulgazione scientifica promossi da Roma Capitale

portare l'arrampicata sulle montagne della West Bank : La cronaca di quello che è accaduto e il progetto in sé non passano in secondo piano, ma quello che ti viene da raccontare è l'emozione di ciò che è stato visitare alcuni luoghi anche nel senso più ...

Fiorentina - Pioli 'portare avanti gli insegnamenti di Astori'. Della Valle 'Grazie Firenze' : ... portare avanti i suoi principi perché la gente che è stata attorno a noi ma soprattutto a lui e alla sua famiglia è stata veramente tanta - ha detto ancora Benassi a Sky Sport -. Quindi vuol dire ...

Le nuove ribelli : eroine o donne della porta accanto : ... campionessa di tennis furiosa perché lei e le sue colleghe guadagnavano molto meno dei maschi: ne ha sfidato uno nella storica 'battaglia dei sessi', lo ha stracciato e oggi nel suo sport c'è la ...

Italia - Di Biagio parla di Buffon : importanti indicazioni sul numero uno della Juventus : L’Italia presto in campo per le amichevoli, in arrivo importanti indicazioni per il Ct Gigi Di Biagio che nel frattempo parla anche del futuro del portiere Gigi Buffon: “Buffon ed io siamo in totale sintonia, ci sentiamo spessissimo. Lui si e’ voluto prendere qualche giorno per riflettere e ci sentiremo di nuovo la prossima settimana. Alla fine saro’ io a decidere se convocarlo, ma prima di qualsiasi decisione devo capire ...