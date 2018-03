La politica ai tempi di Facebook

Il meteo non rispetta i tempi della politica : risorse idriche in sofferenza - ma c’è il rischio alluvioni : Consorzi di bonifica preoccupati, ma già da giorni al lavoro, per l’arrivo di temperature più miti: il timore è che l’innalzamento delle colonnine di mercurio comporti un repentino scioglimento delle abbondanti quantità di neve, cadute questo inverno e che, riversandosi nei corsi d’acqua, aumentino il rischio di tracimazione a valle. Per questo, si sta provvedendo agli interventi ed alle manovre idrauliche, atte a contenere tale pericolo. “E’ in ...