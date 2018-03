“La morte insopportabile” Il dolore è infinito La bellissima showgirl scrive alla

caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Unstraziante che nessuna madre potrebbe mai dimenticare. Ladi un figlio è una fitta che segue per tutta la vita. Il 21 marzo è una data importante, è l’inizio della primavera ma è anche il giorno in cui è nata 4 anni fa la figlioletta che Claudia Galanti ha avuto dall’ex marito Arnaud Mimran. La piccola è morta a soli 9 mesi a causa di un batterio: un destino terribile. Proprio nel giorno della sua nascita la madre ha voluto ricordare Indila Carolina in un lungo post su Instagram che accompagna unafoto che ritrae mamma e figlia insieme, in un momento in cui la vita sembrava potere solo sorridere. “Questa foto –Claudia – la guardo spesso, piccola Indila, e anche se non si capisce molto, per me vuol dire tanto. Era il 21 marzo di 4 anni fa, esattamente il giorno in cui sei nata. Questa foto raccoglie tutto l’amore che abbiamo provato e ...