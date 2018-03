La migliore Carolina Kostner | Regina che domina e scalda i cuori! L’eroina del popolo

oasport

: RT @OA_Sport: #pattinaggio #artistico Carolina Kostner, unica e inimitabile. La Regina che domina e scalda i cuori: prima ai Mondiali, l'er… - sarakaos82 : RT @OA_Sport: #pattinaggio #artistico Carolina Kostner, unica e inimitabile. La Regina che domina e scalda i cuori: prima ai Mondiali, l'er… - OA_Sport : #pattinaggio #artistico Carolina Kostner, unica e inimitabile. La Regina che domina e scalda i cuori: prima ai Mond… - perfectvault : Medicine è la migliore canzone di sempre Harry come hai fatto a non metterla nell’album perché c’è Carolina nell’album?????? -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Quando una èe destinata a imperare, a guardare tutte dall’alto verso il basso, a camminare in un’altra dimensione, a dettare legge con eleganza e classe. Quando una è Musa è destinata a regalare arte pura, a offrire magie ineguagliabili, a impreziosire la vita del suo pubblico con delle delizie uniche e meravigliose. Quando una è leggenda vivente non si arrende allo scorrere del tempo, ha in serbo sempre quello che non ti aspetti, ha degli assi che esistono solo nei suoi mazzi. Quando una è protagonista sulle scene internazionali da oltre dieci anni puoi aspettarti di tutto, non devi mai stupirti se va oltre l’impossibile, se realizza qualcosa di memorabile e incredibile, se sovverte pronostici già scritti alla vigilia.ha eseguito il miglior esercizio della sua sfavillante carriera, ha addirittura sfondato il fatidico muro degli 80 punti per ...