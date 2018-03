La lettera di Claudia Galanti | «Indila | un giorno sorrideremo insieme ancora»

vanityfair

(Di mercoledì 21 marzo 2018), 36 anni, nel dicembre 2014 ha provato il dolore più grande che possa toccare a un genitore: sopravvivere a un figlio. Da allora con quel dolore, convive.Carolina, tragicamente scomparsa a soli nove mesi nel dicembre 2014, a causa di un’infezione batterica, il 21 marzo 2018 avrebbe compiuto 4 anni. La showgirl paraguaiana, mamma di altri due bambini (Liam, 8 anni, e Tam Harlow, 7, avuti dall’ex compagno Arnaud Mimran), le scrive una. «Questa foto la guardo spesso, piccola, per me vuol dire tanto: è del 21 marzo di 4 anni fa, esattamente ilin cui sei nata. Raccoglie tutto l’amore che abbiamo provato per te e che proveremo sempre. Se sono qui a scriverti è perché anche se la vita ha tentato di separarci non c’è riuscita e non ci riuscirà mai. Se sono qui è perché non mi sono mai arresa e non mi arrenderò mai ...