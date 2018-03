La Henger e Francesco Monte NON hanno fatto pace | il marito di Eva spiega la foto

Mara Venier attacca Francesco Monte e Eva Henger dopo la foto insieme : La foto di Francesco Monte e Eva Henger insieme al Maurizio Costanzo Show: Mara Venier su tutte le furie La foto di Eva Henger e Francesco Monte al Maurizio Costanzo Show ha lasciato tutti senza parole. A partire da Mara Venier, che non ha perso tempo ad attaccare i due ex naufraghi dell’Isola dei Famosi. […] L'articolo Mara Venier attacca Francesco Monte e Eva Henger dopo la foto insieme proviene da Gossip e Tv.

Eva Henger e Francesco Monte hanno fatto pace? : Eva Henger e Francesco Monte hanno fatto pace. Incredibile ma vero, i due protagonisti indiscussi dell'Isola dei Famosi 2018 (anche se hanno lasciato l'Honduras nelle prime puntate) sono riusciti a mettere da parte le ostilità e a mostrarsi abbracciati e sorridenti durante il Maurizio Costanzo Show. Se Alessia Marcuzzi non è riuscita a rendere possibile il loro incontro, ci ha pensato invece il grande Costanzo: proprio come sua moglie, è capace ...

Il selfie di Eva Henger e Francesco Monte che ha spiazzato tutti! : Eva Henger e Francesco Monte hanno fatto pace. Incredibile ma vero, i due protagonisti indiscussi dell'Isola dei Famosi 2018 (anche se hanno lasciato l'Honduras nelle prime puntate) sono riusciti a mettere da parte le ostilità e a mostrarsi abbracciati e sorridenti durante il Maurizio Costanzo Show. Se Alessia Marcuzzi non è riuscita a rendere possibile il loro incontro, ci ha pensato invece il grande Costanzo: proprio come sua moglie, è capace ...

Francesco Monte ed Eva Henger fanno pace da Maurizio Costanzo : Maurizio Costanzo Show: Francesco Monte e Eva Henger si sono chiariti Poco fa è stata registrata la prima puntata del Maurizio Costanzo Show. E, come molti telespettatori sapranno bene, il famoso giornalista per l’occasione ha invitato Francesco Monte e Eva Henger. I due ex naufraghi della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi sono stati accompagnati rispettivamente dal padre e dalla figlia Mercedesz Henger. Ma ecco arrivare il ...

Eva Henger e Francesco Monte : il confronto al Maurizio Costanzo Show : Maurizio Costanzo Show: faccia a faccia tra Eva Henger e Monte Dopo settimane di rinvio, giovedì 22 marzo andrà in onda, in seconda serata su Canale 5, la prima puntata della nuova stagione del Maurizio Costanzo Show. Il momento tanto atteso è arrivato: Eva Henger e Francesco Monte avranno finalmente il loro primo confronto in esclusiva da Costanzo. A svelare la partecipazione al longevo talk Show è stato 361 Magazine, il sito in cui va in ...