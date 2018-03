“La giusta punizione” Posta una foto dell’addome dopo il parto e viene insultata La

caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Unada 23.000 like e 12.000 condivisioni ha sto l’attenzione su una giovane mamma, Doreen Ching, di Johor, Malesia. La ragazza, 23 anni, hato ladelle sue smagliatureile in tanti sono rimasti sconvolti e hanno iniziato a offenderla pesantemente sui social. Doreen hato ladelle sue smagliature perché voleva mostrare onestamente quali fossero stati gli effetti della gravidanza sul suo corpo. Smagliature profonde come solchi che, alla fine, la 23enne ha accettato, così come ha accettato il fatto che il suo corpo,la gravidanza, non sarebbe mai stato più lo stesso. Ma i commenti sul web si sono sprecati, qualcuno è stato anche in grado di dirle che quelle smagliature erano laper una che, come lei, aveva deciso di avere così tanti figli. Doreen è mamma di quattro bimbi. “Troppi”, secondo qualcuno. Nel post condiviso sul ...