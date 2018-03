La Fed di Powell alza i tassi ma appare meno ottimista

Fari sulla Fed : al debutto Powell alzerà tassi e non solo : ...da presidente sarà dedicata a cercare un equilibrio fra un 'inflazione bassa sotto l'obiettivo del 2% e i falchi della Fed che spingono a guardare più al rischio di un surriscaldamento dell'economia ...

Mercati cauti - anche Piazza Affari attende la Fed. Rialzo scontato - focus su toni Powell : Piazza Affari e le principali Borse europee iniziano la seduta all'insegna della cautela nel giorno della nuova Federal Reserve , Fed, guidata da Jerome Powell . In Europa la seduta vede il Dax di ...

Gli occhi dei mercati su Powell : la Fed verso il rialzo dei tassi : L'agenzia di rating rimarca che le tensioni commerciali con gli Usa - al centro anche del G20 di Buenos Aires - sono aumentate e sono motivo di rischi al ribasso per la tenuta dell'economia. Quanto ...

Fed verso un rialzo più rapido dei tassi con il debutto di Powell : La prima conferenza stampa del presidente Jeremy Powell sarà dedicata a capire come cambieranno le strategie con la nuova leadership...

Borse europee aprono in leggero rialzo in attesa della Fed di Powell : Questa sera la banca centrale americana annuncerà la sua decisione di politica monetaria a cui seguirà la prima conferenza stampa del neo governatore Jerome Powell. L'attesa è di un rialzo dei tassi, ...

Fed - oggi atteso rialzo tassi - reazione mercati in mani di Powell : New York, 21 mar. , askanews, E' iniziato il conto alla rovescia: oggi, quando in Italia saranno le 19, la Federal Reserve con ogni probabilità annuncerà un rialzo dei tassi di 25 punti base rispetto ...

Fed : atteso rialzo tassi - reazione mercati nelle mani di Powell : New York, 20 mar. , askanews, E' iniziato il conto alla rovescia: domani, quando in Italia saranno le 19, la Federal Reserve con ogni probabilità annuncerà un rialzo dei tassi di 25 punti base ...

Fed : atteso rialzo tassi - reazione mercati nelle mani di Powell : New York, 20 mar. , askanews, - E' iniziato il conto alla rovescia: domani, quando in Italia saranno le 19, la Federal Reserve con ogni probabilità annuncerà un rialzo dei tassi di 25 punti base ...

Mercati europei iniziano la settimana in rosso. Sguardi su G20 e Fed con debutto Powell : Mercati europei in calo in avvio d'ottava. Una settimana che si preannuncia ricca di significativi appuntamenti , tra cui la riunione della Federel Reserve , Fed, che segna il debutto ufficiale del ...

La prima volta di Powell : Fed verso aumento costo del denaro : ...da presidente sarà dedicata a cercare un equilibrio fra un'inflazione bassa sotto l'obiettivo del 2% e i falchi della Fed che spingono a guardare più al rischio di un surriscaldamento dell'economia ...

Fed : verso rialzo tassi interesse - esordio Powell presidente : ...da presidente sarà dedicata a cercare un equilibrio fra un'inflazione bassa sotto l'obiettivo del 2% e i falchi della Fed che spingono a guardare più al rischio di un surriscaldamento dell'economia ...

Fed - Powell fa marcia indietro : 'nessuna prova evidente di incremento salari' : ... in cui Powell aveva sostenuto l'ipotesi di quattro strette monetarie durante l'anno, a seguito della forte espansione dell'economia Usa. Le dichiarazioni avevano fatto scattare le vendite sui ...

Jerome Powell aggiusta il tiro. Fed agirà come da copione : Powell ha affermato che non ci sono prove che l'economia si stia surriscaldando e ha messo l'accento sulla necessità di procedere a rialzi dei tassi in modo "graduale". "L'aumento dei salari degli ...

Jerome Powell aggiusta il tiro. Fed agirà come da copione : Powell ha affermato che non ci sono prove che l'economia si stia surriscaldando e ha messo l'accento sulla necessità di procedere a rialzi dei tassi in modo "graduale". "L'aumento dei salari degli ...