La crisi dell' agricoltura a Pachino | presidio pacifico a Pachino

La crisi della sinistra / 3. Franco Masotti : è successo un patatrac - ma non arrivano i barbari : ... un mondo virtuale lontano dal mondo reale delle persone comuni. Non è stato un po' questo il vizio capitale di Matteo Renzi che per anni, nella sua narrazione, ha insistito sull'ottimismo, sulla ...

Si è dimessa la ministra della Giustizia norvegese Sylvi Listhaug - per evitare una crisi di governo : La ministra della Giustizia norvegese Sylvi Listhaug, da giorni al centro di un intenso scontro politico per via di un suo avventato post su Facebook, si è dimessa per evitare una crisi di governo. Oggi il Parlamento avrebbe dovuto votare The post Si è dimessa la ministra della Giustizia norvegese Sylvi Listhaug, per evitare una crisi di governo appeared first on Il Post.

Calo Lazio - tutti i numeri della crisi : cosa può fare Inzaghi? : Calo Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, a questo punto del campionato, nel girone di andata, la squadra biancoceleste aveva 25 punti come la Juventus, era terza in classifica, aveva totalizzato 8 vittorie, 1 pareggio e una sconfitta. ...

In Italia 7 universitari su 10 vivono con i genitori. Bamboccioni? No - colpa della crisi economica : Secondo un recente rapporto condotto da Eurostat, in Italia oltre 7 studenti universitari su 10 vivono in famiglia durante gli studi, contro una media europea del 35% circa. A costringere i giovani Italiani a rimanere a casa con i genitori sono sopratutto le condizioni socio-economiche del Belpaese, che sconta non solo un'altissimo tasso di disoccupazione giovanile ma anche affitti alle stelle che difficilmente le famiglie meno abbienti riescono ...

L'infinita crisi dell'edilizia non dà tregua a piccoli imprenditori e artigiani a Cuneo e in Piemonte : In Piemonte la crisi ha "ucciso" 1186 imprese artigiane , -3%, . A Torino sono scomparse 562 imprese , -2,8%, . Dati negativi in tutte le province. Il comparto dell'edilizia, che insieme a quello ...

La crisi della sinistra / 1. Ivano Marescotti - l'uomo che ha votato M5S per far saltare il tavolo : Naturalmente nel corso del tempo le situazioni cambiano, cambiano l'economia e la società, e quindi vanno aggiornati i contenuti. E questo fa sì che destra e sinistra però non coincidano per forza ...

Sci Alpino - Coppa del Mondo 2018 : una stagione rosa per l’Italia. Goggia e Brignone le stelle. Uomini sottotono - con la crisi delle prove tecniche : Le finali di Are hanno messo la parola fine alla Coppa del Mondo di sci Alpino. Una stagione che ha lasciato all’Italia tanti grandi risultati, ma anche qualche delusione. Sette mesi che proviamo a rivivere in parole e numeri. SOFIA Goggia – Non c’è dubbio che la bergamasca è l’atleta copertina della stagione azzurra. La prima medaglia d’oro per l’Italia nella discesa femminile alle Olimpiadi e la Coppa del ...

Il renziano Collina : «Il Pd ha pagato gli effetti della crisi. Ripartiamo da capo» : Stefano Collina e Matteo Renzi Scampato alla debacle elettorale del Pd, il faentino Stefano Collina è stato riconfermato al Senato per il secondo mandato nel collegio uninominale di Ravenna , correva ...

“Mai una crisi. Che coppia!”. Milly Carlucci - sapete chi è il marito? Sposati da 33 anni - 2 figli - mai un pettegolezzo. Una rarità nel mondo dello spettacolo. Chi è e cosa fa nella vita Angelo Donati - l’altra metà della regina di Ballando con le Stelle : Riflettori di nuovo puntati su Milly Carlucci, che è tornata con una nuova edizione di ‘Ballando con le Stelle’, la numero 13 del talent danzerino che si contende la gara di ascolti del sabato sera con ‘C’è posta per te’ di Maria De Filippi. Milly è la regina del sabato di Raiuno e, inevitabilmente, la curiosità dei telespettatori si accende anche su di lei, che è la padrona di casa, non solo sui concorrenti ...

In preda a crisi isteriche ruba la croce della Chiesa della "Madonna della Strada" - trasportato in Ospedale - : In preda a crisi isteriche è entrato all'interno della Chiesa della "Madonna della Strada" che si affaccia su piazza Fontana, a Taurisano, per impossessarsi della croce in ottone e, non contento, ...

Nel Vco esportazioni record : nel 2017 il miglior risultato dall'inizio della crisi : ... +7,7%, e dell'Italia , +7,4%, , segno di una rinnovata vivacità dopo lunghi anni di stagnazione dell'economia, che aveva alternato fiammate di ripresa e frenate improvvise. Il top nel casalingo La ...

Perché la crisi delle socialdemocrazie europee e l'avanzata del populismo? Una risposta psicanalitica : Per le socialdemocrazie europee è in atto già da tempo un lento processo di crisi. Il fallimento dell'offerta di garanzie in più ambiti, i più essenziali per l'umana esistenza (lavoro, sanità, sicurezza sociale, etc.), e soprattutto, anche per le fasce degli individui più deboli, compito di cui si sono fatti principalmente più araldi i partiti di sinistra, ha costituito e continua a costituire il ...

La crisi delle spie - gli oligarchi russi a Londra e lo strapotere di Putin : Il presidente russo si avvia a essere riconfermato a furor di popolo nonostante la crisi diplomatica con il Regno Unito, che anzi lo rafforza perché risveglia il nazionalismo russo e la sua competizione con l’Occidente...

L'addio a April in Grey's Anatomy 14 tra crisi di fede e il ritorno di Teddy - svelata la trama dell'episodio 14 17 : L'uscita di scena della Kepner, brillante traumatologa dalla profonda fede cristiana spesso dilaniata dai dubbi e tesa a mantenere un equilibrio precario tra la fiducia nella scienza e il credo in ...