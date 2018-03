La città di Afrin cade sotto l' assedio turco | a rischio l' alleanza Usa

Blastingnews

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Siamo all'ennesima svolta nella crisi che, tra alterne coalizioni, si consuma in Siria da almeno 7 anni., lanord occidentale ai confini con la Turchia, è cadutail controllo, nell'ennesimo gioco di forze armate che, nell'ultima partita, ha visto tra i vincitori le forze anti-curde turche, alleatesi dal 20 gennaio scorso con l'Esercito siriano libero. Ma in questo dramma siriano, al di là dei vincitori del momento, ciò che emerge con spietato e crudo realismo è il dramma di un popolo in ostaggio della politica e vittima degli interessi del più forte.concquistata dai turchi Di domenica scorsa (18 marzo) la notizia relativa all'delladi. Lanel 2012 era passatail controllo dell'YPG, un'organizzazione nata per garantire l'autonomia del Kurdistan siriano, per contrastare il regime di Assad e in difesa dagli attacchi Isis. ...