La Cina apre agli investitori esteri per evitare i dazi di Trump

Uim apre academy in Cina - motonautica come il calcio : L'Italia nella mentalità cinese nella cultura e nello sport ha una immagine di top level", ha aggiunto Lu Shan. "Per questo territorio è qualcosa ancora da scoprire. Per quanto riguarda l'academy si ...

MediCina : al Policlinico A. Gemelli un sistema tecnologico per interventi di neurochirurgia ultraprecisi : Una nuova tecnologia per interventi ultraprecisi di neurochirurgia, per il Parkinson, la Distonia e l’Epilessia è ora disponibile presso la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma: si tratta di una speciale Tac intra-operatoria collegata a un nuovo sistema di neuronavigazione che permette di seguire in tempo reale l’impianto di un “pacemaker” cerebrale per la stimolazione profonda del cervello di questi pazienti. “Per gli ...

La Cina apre sempre più agli investimenti delle imprese estere : Roma, 7 mar. , askanews, Mentre gli Usa sembrano voler chiudersi, la Cina si appresta ad aprire maggiormente il suo mercato agli investimenti dall'estero. Secondo il Global Times la Commissione ...

Apre in Cina il primo stadio specificatamente costruito per gli eSport : Negli ultimi mesi del 2017 sono stati completati i lavori dello Zhongxian E-Sports Stadium, la prima struttura al mondo ad essere specificatamente costruita per ospitare le manifestazioni legate ad ogni tipo di sport elettronico. L'arena, aperta in dicembre, è la prima del suo tipo ed è stata eretta a Chingqing, nella Cina occidentale.Come apparso sulle pagine di The eSport Observer, lo stadio ha una capienza di 7 mila posti e all'esterno è ...

DALLA Cina/ Lao Xi : rimborsi M5s - la farsa degli onesti apre la strada alla dittatura : Cosa resta del M5s, il partito dell'onestà, dopo il caso rimborsi? Sarebbero dovuti sparire. Invece persistono. Segno evidente che si prepara qualcosa di brutto. Dalla CINA, LAO XI(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 06:01:00 GMT)Dalla CINA/ Lao Xi: l'Italia si prepara ad affondare con il ponte sullo Stretto, di L. XiELEZIONI/ Sud e M5s, il perché di un voto tra nostalgia e risentimento, di E. Mazzarella

Caffè+cuCina - apre lo spazio ristorante Chef Express all'Interporto di Bologna : Bologna, 13 feb. (AdnKronos) - Caffè+cucina@interporto è il nuovo spazio ristorante di Chef Express, la società che gestisce le attività di ristorazione del gruppo Cremonini. Venti nuovi posti di lavoro distribuiti tra il bar, il ristorante e un corner pizzeria. La struttura di 1200 mq può ospitare

Caffè+cuCina - apre lo spazio ristorante Chef Express all'Interporto di Bologna : Bologna, 13 feb. (AdnKronos) - Caffè+cucina@interporto è il nuovo spazio ristorante di Chef Express, la società che gestisce le attività di ristorazione del gruppo Cremonini. Venti nuovi posti di lavoro distribuiti tra il bar, il ristorante e un corner pizzeria. La struttura di 1200 mq può ospitare

Caffè+cuCina - apre lo spazio ristorante Chef Express all’Interporto di Bologna : Bologna, 13 feb. (AdnKronos) – Caffè+cucina@interporto è il nuovo spazio ristorante di Chef Express, la società che gestisce le attività di ristorazione del gruppo Cremonini. Venti nuovi posti di lavoro distribuiti tra il bar, il ristorante e un corner pizzeria. La struttura di 1200 mq può ospitare 60 posti a sedere al bar, 220 posti ristorante e altri 40 posti in sala riservata per eventi privati o aziendali. “L’Interporto di ...

Caffè+cuCina - apre lo spazio ristorante Chef Express all'Interporto di Bologna : Caffè+cucina@interporto è il nuovo spazio ristorante di Chef Express, la società che gestisce le attività di ristorazione del gruppo Cremonini. Venti nuovi posti di lavoro distribuiti tra il bar, il ...

“Che batosta alluCinante!”. Uomini e Donne - situazione bollente. Gemma - Giorgio e l’altra : un triangolo di amore e sofferenza. Questa volta per la dama di Torino si apre la stagione più dura : “Lo sapevo… bugiardi!” : Le ultime puntate del trono over stanno dimostrando che nulla è come appare e che comunque le cose da un momento all’altro possono cambiare. L’ultima puntata registrata ha aperto scenari sorprendenti. Nulla di veramente nuovo sotto il sole che illumina ma non bacia Gemma Galgani. Eh già, perché gli sforzi della dama di riconquistare Giorgio Manetti si stanno rivelando sempre più vani. Per via di un’intervista in cui il gabbiano aveva ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma si apre con il doppio misto - subito la grande sfida tra Cina e Svizzera : Domani inizia il torneo di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang e il programma sarà aperto dalle gare del doppio misto, che per la prima volta nella storia faranno parte di una rassegna a cinque cerchi. Saranno otto le nazioni che lotteranno per le medaglie e la formula del torneo è quella classica: quindi si avrà un round robin in cui le prime quattro classificate accederanno alle semifinali. La prima sessione di gioco, che si ...

Alfa Romeo apre il 2018 superando Lancia e avviCinando Bmw e Mercedes : Prosegue la crescita di Alfa Romeo, insieme a Jeep sempre più determinante per i conti positivi di FCA. L'Unrae ha diffuso i dati sulle immatricolazioni auto a gennaio 2018 in Italia, è in un mercato cresciuto del 3,38% rispetto al 2017, il brand milanese stacca un brillante +28,34, a 4.520 vetture complessive. Alfa Romeo ha fatto meglio di due competitor come Bmw e Mercedes: le immatricolazioni della casa dell'elica sono calate del -5%, mentre ...

Novafeltria - dopo anni di attesa apre la prima pisCina estiva. Da fine maggio idromassaggio - sport e svago : I lavori hanno preso avvio e su Facebook è già possibile respirare l'atmosfera di fremente attesa tra i cittadini di Novafeltria, a suon di like e commenti. A fine maggio aprirà infatti la nuova ...

Apre in Cina il primo hotel minimalista targato Muji : Il marchio giapponese Muji, conosciuto a livello globale per lo stile minimalista dei suoi oggetti d’arredo e dei suoi capi d’abbigliamento, è pronto a fare un primo, importante passo nel settore alberghiero. A breve aprirà infatti i battenti il primo Muji hotel nel centro di Shenzhen, in Cina: una struttura dal concetto “anti-gorgeous” e “anti-cheap”, come spiega la stessa azienda, capace di restare in equilibrio tra uno stile architettonico ...